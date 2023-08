Luxemburguês que fugiu de fogo em Odemira elogia bombeiros portugueses

Share this with email

O incêndio no concelho de Odemira, que deflagrou no sábado, e que se alastrou para o Algarve, obrigando à retirada de mais de 1.400 pessoas também atingiu Joe Koener. O luxemburguês estava a passar alguns meses com a família numa casa alugada na zona, junto da costa do sudoeste alentejano, perto do Algarve, quando nos últimos dias o fogo se aproximou demasiado e pôs em risco a sua segurança e a dos seus familiares.

À RTL, Joe Koener contou como aquilo que começou por ser um pequeno incêndio se transformou, em apenas 48 horas, numa ameaça às populações e elogiou o trabalho dos bombeiros portugueses.

"Chamas de 30 metros ou mais altas, viam-se a apenas cinco quilómetros de distância. É quase como se houvesse um incêndio no jardim atrás da casa de alguém", disse ao canal.

Com o fogo a aproximar-se cada vez mais, o luxemburguês não quis a arriscar e decidiu partir com a família. "As chamas estavam tão perto que não podíamos correr o risco (...) Era imprevisível com aquele tamanho e com tudo seco lá fora. Não choveu uma única vez nos últimos seis meses".

Joe Koener, que veio ao Luxemburgo dois dias a trabalho, e a família ficaram em casa de amigos, noutra zona de mais afastada do incêndio e, segundo a RTL, até agora a casa onde estavam permanece intacta, ao contrário de várias outras propriedades que foram devoradas pelas chamas.

O luxemburguês não esquece o esforço dos bombeiros portugueses e das equipas de emergência e não lhes poupa elogios, considerando que tudo foi bem coordenado e que a organização no combate ao fogo foi muito melhor que a de um incêndio florestal ocorrido o ano passado em França, durante o qual a sua família teve de ser retirada de emergência.

Joe Koener não poupou elogios ao trabalho dos bombeiros e serviços de emergência portugueses. © Créditos: LUSA

O incêndio rural que afetou concelho de Odemira e se alastrou ao Algarve, começou numa área de mato e pinhal na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, a meio da tarde de sábado, dia em que várias zonas do país ultrapassaram os 40ºC. As chamas avançaram depois para os concelhos algarvios de Monchique e Aljezur.

Milhares de hectares ardidos, mais de mil pessoas retiradas e bens destruídos

A área ardida provocada por este incêndio já ascende a cerca de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros, refere a agência Lusa. Esta quinta-feira, para evitar reacendimentos, ainda estavam quase 1.000 operacionais no terreno, ajudados por seis meios aéreos, mesmo estando o incêndio dominado desde quarta-feira.

Desde o início do fogo, mais de 1.400 tiveram de sair ou ser retiradas das suas casas. As equipas médicas assistiram 42 de pessoas e nove foram mesmo transportadas para unidades hospitalares, sem, no entanto, haver registo de situações de gravidade.

Esta quinta-feira, para evitar reacendimentos, ainda estavam quase 1.000 operacionais no terreno, ajudados por seis meios aéreos, mesmo estando o incêndio dominado desde quarta-feira. © Créditos: LUSA

O incêndio destruiu pelo menos duas casas, uma de primeira habitação no Vale Juncal, em São Teotónio, concelho de Odemira, e outra, que será uma casa de férias, na zona da Boavista, em Odeceixe, concelho de Aljezur.

As chamas afetaram igualmente cerca de 20 alojamentos turísticos, tendo uma unidade de turismo rural, também no Vale Juncal, ficado destruída, com os proprietários a queixarem-se da falta de assistência dos bombeiros.

O incêndio destruiu ainda uma zona de 40 hectares de floresta no Vale d’Alhinhos, em São Teotónio, onde estava instalada desde março uma reserva de burros, gerida pela Associação Arco do Tempo. Os animais tiveram de ser retirados duas vezes, de dois locais diferentes, mas não sofreram qualquer ferimento.

O Governo anunciou, entretanto, que vai decidir quais as medidas de apoio a prestar às pessoas afetadas, depois de ser feita uma avaliação no terreno dos danos provocados pelos incêndios florestais dos últimos dias, não só em Odemira e nos concelhos algarvios, mas também em Proença-a-Nova (Castelo Branco), onde se registou outro grande incêndio.