Luxemburgo-Portugal. Como fazer a viagem de carro em segurança

O carro próprio continua a ser o meio de transporte escolhido por muitos emigrantes para irem de férias para Portugal. Estas são as recomendações para uma viagem segura.

O mês de agosto está quase aí e com ele as tão aguardadas férias de verão que marcam o regresso de milhares de emigrantes a Portugal.

Para muitos dos que vivem em países europeus, o carro continua a ser o meio de transporte escolhido, mesmo que isso implique fazer milhares de quilómetros, estar mais do que um dia na estrada e atravessar diferentes países até chegar ao destino.

Passar tantas horas a conduzir obriga a cuidados redobrados, por isso não é demais lembrar os conselhos de prevenção rodoviária.

- Primeiro que tudo deve fazer a manutenção do veículo antes da partida.

- Antes de se fazer à estrada, deve igualmente planear não só o percurso da viagem, como os locais de paragem.

- Descanse antes de começar a viagem e não a faça depois do trabalho.

- É importante parar para descansar durante a viagem, sobretudo se não pernoitar em nenhum local até chegar a Portugal. Faça pausas de duas em duas horas durante a viagem.

- Aproveite as horas de maior calor para fazer as pausas, em sítios frescos.

- A pressa é inimiga. Respeite os limites de velocidade e distância de segurança.

- Cumpra as regras: usar cinto de segurança, não beber bebidas alcoólicas e não usar o telemóvel enquanto conduz.

- Em caso de acidente, remova o mais possível o veículo da estrada, sinalize o local e proteja-se, a si e aos outros ocupantes, saindo da viatura pelo lado da berma e afastando-se dela e colocando-se atrás das guardas de segurança no caso das autoestradas e vias rápidas. Chame o 112, o número de emergência válido em toda a União Europeia.

Estas regras, que podem ser vistas com mais detalhe neste folheto, são também lembradas pela Cap Magellan, a maior associação de jovens lusodescendentes e lusófonos e falantes da Europa, que está a organizar a 20ª edição da campanha "Sécur'été, Verão em Portugal".

A campanha de prevenção rodoviária, feita em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária portuguesa, visa contribuir para reduzir o número de acidentes de viação e de vítimas, especialmente durante as longas viagens feitas durante as férias de verão.

"A campanha dirige-se a todos os jovens em França, e em particular aos portugueses que vivem em França ou passam por França, principalmente da Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça e Países Baixos, que viajam de carro para Portugal durante as suas férias de Verão", refere a informação da Cap Magellan, que procura sensibilizar os emigrantes que viajam para território português carro, para os perigos específicos das longas viagens e para as precauções a tomar durante a viagem.