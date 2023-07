Luxemburgo poderá abolir período de reflexão antes do aborto

Com mudança na lei, "o aborto poderia ser efetuado no dia seguinte à primeira consulta", escreve a ministra da Saúde.

Quando uma mulher procura uma instituição médica para realizar uma interrupção voluntária da gravidez (IVG), é-lhe exigido por lei que espere três dias para realizar o procedimento. É o chamado "período de reflexão", que existe em outros 13 países europeus, como Portugal, Espanha, Alemanha ou Bélgica. É também o único ato médico no Luxemburgo a exigir tempo de espera para ponderação, mas uma mudança pode estar no horizonte.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado Jeff Engelen, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, admite que este passo venha a ser abolido no futuro, levando a uma "redução do período de espera ao mínimo estritamente necessário, ou seja, na prática, o aborto poderia ser efetuado no dia seguinte à primeira consulta".

Para defender esta posição, o Governo citou um relatório do Comité Científico belga que está a avaliar a legislação e a prática do aborto: "Este período é atualmente considerado humilhante, sugerindo que as mulheres são imaturas e que tem de se impor um período de reflexão obrigatório, partindo do princípio de que não são capazes de decidir por si próprias".

O Luxemburgo pode, assim, seguir os passos de França, que aboliu o período de reflexão em 2016, ou Holanda, que o fez no ano passado.

Lei paternalista

O Planning Familiar (PF) apoia a posição da ministra, mas considera-a "muito surpreendente", sobretudo por ter sido manifestada em "período pré-eleitoral". "O período de reflexão é uma posição paternalista que não podemos apoiar", garantiu o PF ao jornal Virgule, afirmando que vê "o aborto como um ato médico" e, por isso, "não quer que este seja objeto de uma regulamentação diferente da de outros atos médicos".

Aplaudida pelo PF, a resposta do Governo está longe de ser consensual. A Sociedade Luxemburguesa de Ginecologia e Obstetrícia (SLGO) não vê com bons olhos esta mudança na lei. Segundo Pit Duschinger, presidente da SLGO, "não se trata, de forma alguma, de uma vontade de reduzir o poder de decisão da paciente. Trata-se antes de uma proteção contra as decisões mal tomadas, tomadas à pressa, das quais se poderá arrepender após um certo tempo", diz citado pelo Virgule.

No banco dos reús por aborto

Em Portugal, não cumprir os procedimentos exigidos por lei para realizar uma IVG, como o período de reflexão de três dias, pode levar uma mulher a ser julgada em tribunal pelo crime de aborto.

Foi o que aconteceu a uma cidadã brasileira condenada a 10 meses de prisão com pena suspensa por ter feito um aborto sem recorrer ao Serviço Nacional de Saúde.

Abortou às oito semanas de gravidez, dentro do prazo legal, mas não seguiu os trâmites obrigatórios segundo a lei portuguesa. Por isso, o Ministério Público instaurou um processo criminal.

Cenário que seria impossível no Luxemburgo, onde o aborto foi descriminalizado em 2014.