Luxemburgo é boa opção para fugir da onda de calor na Europa

O Grão-Ducado não deverá ser atingido pelas temperaturas sem precedentes que estão a varrer o sul do continente.

A intensa vaga de calor que está a atingir o sul da Europa, com temperaturas acima dos 40ºC e um recorde de 48,8ºC na Sicília — a temperatura mais alta alguma vez registada em território europeu —, não deverá chegar ao Luxemburgo, segundo Luca Mathias, do Instituto Nacional de Meteorologia (MeteoLux).

De acordo com o meteorologista, "as temperaturas máximas irão manter-se próximas dos níveis estivais (25ºC) durante os próximos dias", não havendo por isso nenhum risco ou necessidade de precaução extraordinária para a população do Grão-Ducado.

A onda de calor extremo está a afetar, sobretudo, Espanha, Itália e Grécia. Em Itália, várias cidades foram colocadas sob estado de emergência devido ao calor e dois futebolistas amadores, de 48 e 51 anos, terão morrido na sequência de um golpe de calor. Na Grécia, as temperaturas elevadas têm ajudado à propagação de grandes incêndios florestais.

No Luxemburgo, o mês passado foi o junho mais quente desde que há registo e as temperaturas subiram até aos 35ºC, provocando também algumas trovoadas.