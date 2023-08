Luta contra o cancro. Quando desabafar em português faz a diferença 

Américo Rego, psicólogo português na Fundação Cancro, explica o impacto do uso da língua materna no tratamento oncológico.

As palavras têm um grande peso. Podem derrubar ou erguer, ferir ou consolar, afastar ou aproximar. Para quem se encontra numa situação de grande fragilidade como uma doença oncológica, o que dizemos e como dizemos tem uma importância ainda maior — sobretudo quando a língua com que convivemos diariamente não é a nossa e pode limitar a nossa expressão.

Foi com esta questão em mente que a Fundação Cancro lançou, recentemente, a edição portuguesa do guia Parler du cancer, trouver les mots justes (Falar do cancro, encontrar as palavras certas), onde apresenta conselhos práticos sobre palavras e expressões a usar ou evitar.

"Esta tradução surge da necessidade de facilitar os processos de comunicação e contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem a doença e dos seus familiares", contextualiza Américo Rego, psicólogo português que integra a equipa da Fundação Cancro, em declarações ao Contacto.

A elaboração de conteúdos informativos em português, de que é exemplo este guia, ainda não é um procedimento universal nos materiais da Fundação, mas tem vindo ganhar cada vez mais espaço. Em causa está a dimensão da comunidade lusófona no Luxemburgo e o maior à vontade de muitos pacientes e familiares em expressarem-se na sua língua materna.

"Há uma vontade muito grande de voltar a Portugal"

"Temos vários pedidos de pessoas que querem consultas em português", refere Américo Rego, acrescentando que "pode haver uma lista de espera", já que é o único psicólogo português da fundação e não é possível dar resposta imediata a todas as solicitações. Alguns pacientes preferem aguardar, enquanto outros escolhem avançar para outro psicólogo porque se sentem confortáveis com o francês ou mesmo o luxemburguês.

Com os recursos disponibilizados, nomeadamente relacionados com a língua, os doentes oncológicos portugueses tendem a dar seguimento ao processo de tratamento no Luxemburgo, especialmente se tiverem a família por perto, o que corresponde à maioria dos casos. Alguns chegam a consultar os serviços de saúde em Portugal, não pela questão linguística, mas "para pedir uma segunda ou terceira opinião", observa o psicólogo.

A grande parte dos doentes, contudo, fica no Luxemburgo durante o período de diagnóstico, tratamento e cirurgia. Só mais tarde, quando os pacientes entram numa fase de controlo e recuperação da doença, decidem rumar à terra natal em força. "Há uma vontade muito grande de voltar a Portugal, de ver as pessoas que não viam há muito tempo, porque há uma fase em que não é possível viajar", explica Américo Rego.

Foi isso mesmo que verificou no atual período de férias, com muitos pacientes desejosos de regressar a Portugal. "As pessoas estavam ansiosas que os médicos as pudessem liberar para poderem ir apanhar um pouco de ar."