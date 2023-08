Lista de manuais escolares para o ensino secundário já está disponível

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Já é possível consultar a lista dos manuais escolares obrigatórios, e gratuitos, do ensino secundário público para o ano letivo de 2023/2024. A aplicação app.mybooks.lu, que dá acesso à lista dos manuais, está operacional desde esta sexta-feira, informou o Ministério da Educação.

De acordo com o Ministério, a lista de manuais é dirigida aos alunos do ensino secundário tradicional e geral e dos cursos de formação profissional, assim como aos que frequentam as Escolas Europeias, os cursos que conduzem ao Bacharelato Internacional, os cursos de língua inglesa que dão acesso a diplomas britânicos, e os cursos de escolas que apliquem o currículo do ensino público luxemburguês.

Os alunos podem entrar diretamente na aplicação através do seu IAM (o seu login de autenticação), enquanto os pais podem fazê-lo através do myeduguichet.lu, que dá também acesso a todo um catálogo de serviços online, tanto para o ensino básico como para o secundário.

Os livros encomendados podem depois ser levantados gratuitamente nas livrarias aderentes, cuja lista pode ser consultada em www.mybooks.lu.

No entanto, para o ensino secundário geral, os manuais são entregues no liceu, que encomenda diretamente às livrarias, não sendo necessário aos alunos utilizar a aplicação para adquirir os livros. O mesmo acontece com os alunos dos cursos de acesso ao Bacharelato Internacional, refere o Ministério da Educação.

Ler mais:

Usar livros escolares em segunda mão pode dar vales de desconto

Manuais em segunda mão dão direito a vales

Como parte da campanha de incentivo à utilização sustentável e responsável dos manuais escolares, que encoraja os alunos a doar livros escolares que já não utilizam e a adquirir livros já utilizados, por outro, o Governo oferece vales com 50% do valor dos manuais novos.

Os alunos que recorrem a manuais escolares em segunda mão "recebem um vale de 50% do preço dos livros novos não encomendados" que "pode ser utilizado para comprar livros" - desde que sejam manuais escolares não gratuitos ou outros livros - nas livrarias parceiras do programa myBooks. Esses vales são válidos até 29 de junho de 2024.