Lares vão ser inspecionados de cinco em cinco anos

A partir do próximo ano, os lares de idosos e estruturas residenciais equiparáveis no Luxemburgo serão submetidos a inspeções de qualidade a cada cinco anos por funcionários do Ministério da Família, de acordo com a nova lei aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados.

O objetivo é apertar o controlo sobre a qualidade dos serviços prestados a esta camada da população, muitas vezes deixada à sua mercê nas instituições sem ter quem defenda os seus interesses.

Nesse sentido, o governo conduzirá as inspeções quinquenais, que se basearão na avaliação de critérios como a participação dos utentes em atividades sociais, fornecimento de ementas adequadas e salvaguarda da privacidade dos residentes.

Por outro lado, estas vistorias irão incluir entrevistas com a gerência, funcionários e utentes das instalações em causa. Será atribuída uma pontuação a cada área de avaliação, sendo que qualquer resultado final abaixo de 70% obrigará a instituição a implementar melhorias concretas.