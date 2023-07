Jully Martins Braz volta a desaparecer

Share this with email

Jully Seven Martins Braz, de 16 anos, foi vista pela última vez no dia 12 de julho e a polícia lançou um apelo a testemunhas, esta sexta-feira, para a encontrar.

No dia do desaparecimento, a adolescente usava um boné de cor bege. Jully Martins Braz é “magra, mede entre 1,60 e 1,70 metros de altura, tem cabelos castanhos compridos e usa óculos”, descreve a polícia no comunicado hoje divulgado.

Polícia procurou-a há uma semana

Esta é a segunda vez que Jully Seven Martins Braz desaparece este mês. Na semana passada, a jovem também foi dada como desaparecida durante dois dias, tendo a polícia de Capellen lançado igualmente um apelo a testemunhas para a encontrar.

A adolescente desapareceu na tarde de 4 de julho e o apelo policial foi lançado no dia seguinte. No dia 6 de julho, a autoridade comunicou ter encontrado a jovem nessa mesma noite.

Agora, a esquadra de Capellen volta a pedir a quem possua informações sobre Jully Martins Braz ou sobre o seu paradeiro para as comunicar à polícia através do número de telefone (+352) 244 30 1000 ou pelo e-mail Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.