Jovens são os mais atentos aos rótulos nutricionais no Luxemburgo

O Nutri-Score, sistema de rotulagem para ajudar os consumidores a tomar decisões mais informadas sobre os seus alimentos, está cada vez mais presente nas escolhas dos residentes no Luxemburgo, em especial entre os mais jovens, segundo revela o inquérito apresentado esta segunda-feira numa conferência de imprensa com a presença da ministra Paulette Lenert.

Os resultados do inquérito ao consumidor mostram que o Nutri-Score goza de grande notoriedade e aceitação no Grão-Ducado, sendo reconhecido por mais de 65% da população, no geral, e por 98% dos jovens adultos com idades entre os 25 e os 34 anos.

Os jovens são, de resto, o grupo que mais importância atribui a este rótulo. Na faixa etária entre os 18-24 anos, 96% revelam ter interesse no rótulo Nutri-Score e 93% consideram que ele é credível.

O inquérito destaca que, independentemente do grau de importância atribuído ao rótulo Nutri-score, 92% dos inquiridos consideram importante ter uma dieta saudável. Por outro lado, só 26% prestam atenção a todos os rótulos e símbolos que os produtos alimentares contêm.

No caso do Nutri-Score, 58% dos inquiridos consideram importante que os alimentos tenham este rótulo e 61% optam pelos que têm o rótulo Nutri-Score, quando têm outras opções.

Além do inquérito aos consumidores residentes no Luxemburgo, foram realizadas entrevistas qualitativas a empresas do Grão-Ducado que já utilizam o Nutri-Score e a outras.

No que se refere às empresas, a monitorização revelou alguma relutância na adoção do Nutri-Score, com alguns produtores a expressarem preocupação de que a exibição de uma pontuação nutricional má possa ter repercussões negativas nas vendas ou que alterações no algoritmo possam levar a custos adicionais.

Na qualidade de ministra da Defesa do Consumidor, Paulette Lenert sublinhou que "com o Nutri-Score, os consumidores têm um guia claro para fazerem escolhas informadas, assumindo a responsabilidade pelo seu bem-estar".

"Estou particularmente satisfeita em ver que os consumidores acolhem o Nutri-Score. Isso mostra o nosso compromisso coletivo com a promoção da transparência e da saúde no setor de alimentos", disse a ministra, também responsável pela pasta da Saúde.