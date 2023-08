Jovem trabalhador do Luxemburgo que foi baleado pela polícia já está em casa

Share this with email

O jovem francês, trabalhador no Luxemburgo, que ficou em estado grave após ser atingido por um projétil das autoridades durante os tumultos em Mont-Saint-Martin, saiu do coma induzido a 25 de julho e está a recuperar em casa, segundo disse a família à AFP.

Aimène Bahouh, de 25 anos, ficou ferido após a unidade tática de elite da polícia francesa, o RAID ('Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion', em português 'Busca, Assistência, Intervenção e Dissuasão') disparar um 'bean bag' — arma que é uma espécie de saco com minúsculas pastilhas de chumbo, menos letal que as tradicionalmente usadas pela polícia — que lhe acertou na têmpora.

Segundo a AFP, as primeiras investigações confirmaram que os ferimentos do jovem eram "compatíveis com a utilização destes 'bean bags'", objetos que fazem parte das munições usadas pelo RAID nas suas operações.

O incidente terá provocado "bastantes sequelas" a Aimène, de acordo com a família, que no mês passado apresentou uma queixa contra a polícia francesa por "violência deliberada"..

O Ministério Público de Val-de-Briey, que estava originalmente encarregue do processo, tendo-o entretanto transferido para Nancy, referiu anteriormente que o jovem estava "no centro da violência urbana [naquele dia], mas o seu envolvimento [nos motins] não havia sido estabelecido até ao momento".

Segundo um familiar disse na altura, Aimène deslocava-se no seu carro, com a janela aberta, "para ir abastecer numa bomba de gasolina no Luxemburgo" após o seu dia de trabalho, quando foi baleado pelo RAID. Esta força de segurança estava no terreno a reprimir os tumultos que tomaram conta de todo o país na sequência da morte de Nahel, de 17 anos, às mãos da polícia.