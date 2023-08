Jovem quis beijar a fonte do lago de Genebra e acabou no hospital

Apesar do aviso para que as pessoas não se aproximem do jato de água, o jovem trepou o portão de acesso e entrou na zona do lago.

Um jovem de cerca de 20 anos tentou beijar o Jet d'Eau - o jato de água - de Genebra, na Suíça, que se eleva a 140 metros do lago da cidade a acabou por ter de ser hospitalizado, noticiou o diário 20 minutes.

Testemunhas disseram ao jornal que, na segunda-feira à noite, o jovem trepou o portão de acesso ao jato de água, apesar da proibição de aproximação do local.

Começou por tentar colocar a cara no bocal, de onde a água jorra a cerca de 200 km/h, o correspondente a 500 litros por segundo, de acordo com os dados dos Serviços Industriais de Genebra (SIG), que gerem o "monumento" mais famoso da cidade.

Com a força do jato, o jovem foi atirado violentamente para trás, mas nem isso foi suficiente para o demover do seu objetivo. Depois de se ter recomposto, decidiu agarrar o jato com os dois braços, segundo o mesmo jornal. Mas desta vez, a força da água projetou-o vários metros no ar e ele caiu sobre a laje que rodeava o bocal, antes de cair na água.

Foi então que a polícia, alertada por testemunhas, se deslocou para o local e o resgatou. "Os polícias chegaram e pediram-lhes que cortassem o jato de água com urgência para o poderem ir buscar", contou uma testemunha ao 20 minutos.

Vai ser apresentada uma queixa

Os polícias "vieram em seu auxílio e puxaram-no para o barco", disse Aline Dard, porta-voz da polícia de Genebra.

O jovem foi foi levado de ambulância para os Hospitais da Universidade de Genebra, não tendo sido dados pormenores sobre o seu estado de saúde.

Os SIG anunciaram entretanto que vão apresentar uma queixa de violação do perímetro de segurança.