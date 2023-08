Jovem de 15 anos condenado a prisão por homicídio de colega na Alemanha

Share this with email

Um jovem de 15 anos foi condenado a dez anos de detenção juvenil, na Alemanha, pelo homicídio de outro jovem, de 14. A pena tem de ser cumprida numa instituição sócioterapêutica, como anunciou esta segunda-feira o Tribunal Regional de Hanôver.

Segundo o tribunal, o jovem foi também condenado por 12 crimes de tentativa de extorsão predatória. O processo de homicídio não foi aberto ao público, não tendo sido fornecidos pormenores sobre os motivos. A morte violenta do adolescente em Wunstorf, perto de Hanôver, no norte da Alemanha, causou choque em todo o país no final de janeiro.

Os dois jovens, então com 14 anos, encontraram-se para jogar, mas apenas um deles regressou a casa. O pai do segundo rapaz acabou por comunicar o desaparecimento do filho.

Durante as buscas, o outro rapaz do oitavo ano terá dito à polícia que tinha matado e escondido o seu companheiro de brincadeira. O corpo do rapaz acabou por ser encontrado num terreno baldio de um antigo jardim de mercado.

A causa da morte

Segundo declarações anteriores do Ministério Público, a vítima teria sido amarrada e espancada com pedras até à morte. O exame post-mortem revelou que a causa da morte foi um traumatismo craniano.

Poderá ter havido um cúmplice: há "indícios de que outro jovem poderá ter estado presente ou envolvido no crime", afirmou a porta-voz do Ministério Público de Hanôver.

De acordo com informações da Deutsche Presse-Agentur, o arguido falou de um possível participante durante o julgamento. As investigações estão a decorrer.