José Rafael Teixeira de Azevedo tem 15 anos e desapareceu em Ettelbruck

Um jovem de 15 anos foi dado como desaparecido em Ettelbruck esta quarta-feira e, segundo o relatório da polícia grã-ducal, necessita de assistência médica.

José Rafael Teixeira de Azevedo terá sido visto ontem pela última vez e nessa altura vestia uma t-shirt preta, calções e sapatilhas pretas.

O jovem é de constituição robusta e mede entre 1,50 e 1,60 metros de altura e cabelo preto curto.

Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem deve ser partilhada com as autoridades, contactando a esquadra da polícia de Ettelbruck através do número de telefone (+352) 244 84 1000 ou por correio eletrónico para: Police.ETTELBRUCK@police.etat.lu.