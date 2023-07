Jack, o Estripador, finalmente identificado?

Share this with email

A tetraneta de um polícia britânico que investigou a persegição a Jack, o Estripador, afirma ter descoberto a identidade do assassino em série de prostitutas que assolou a zona leste de Londres no final do século XIX. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas foram alvo de suspeitas, incluindo membros da família real e primeiros-ministros.

Num livro que será publicado no próximo mês, Sarah Bax Horton, descendente de um agente da polícia que esteve no centro da investigação, dá o nome de Hyam Hyams, com base nas descrições das testemunhas.

Charutos e um cutelo

No Sunday Telegraph, Sarah Bax Horton afirma que esta é a primeira vez que Hyam Hyams, um fabricante de charutos, epilético e alcoólico que passou vários períodos num asilo, é apontado como Jack, o Estripador. Hyams ficou ferido num acidente que agravou o seu estado e o impediu de trabalhar. De acordo com a teoria do autor, relatada no Sunday Telegraph, ele abusava regularmente da sua mulher, acreditando que a estava a trair, e foi preso depois de a ter atacado e à sua própria mãe com um cutelo.

As testemunhas descreveram um homem na casa dos trinta anos com um braço rígido e joelhos dobrados. O autor descobriu provas médicas de que Hyam Hyams, que tinha 35 anos em 1888, tinha sofrido uma lesão que o impedia de "dobrar ou estender" o braço esquerdo, e que tinha um problema no joelho e sofria de uma forma grave de epilepsia, com ataques regulares.

Os assassínios param quando ele é preso

Pelo menos seis mulheres foram mortas em Whitechapel ou nas suas imediações, entre agosto e novembro de 1888. Dados médicos recolhidos em várias enfermarias e asilos indicam que o seu declínio físico e mental coincidiu com o período dos assassínios.

O autor conclui que o declínio físico e mental de Hyams, exacerbado pelo seu alcoolismo, o levou a matar. Os assassínios cessaram no final de 1888, por volta da altura em que Hyams foi apanhado pela polícia como um "lunático errante". No ano seguinte, foi encarcerado no Colney Hatch Lunatic Asylum, no norte de Londres.

De acordo com o Telegraph, Paul Begg, especialista em Jack, o Estripador, apoia a tese, que descreveu como "bem pesquisada" e "bem escrita". "Se quisermos ter uma ideia do tipo de homem que Jack, o Estripador, pode ter sido, Hyam Hyams pode ser o ideal", afirmou.



Em 2014, um autor e empresário, Russell Edwards, chegou à conclusão de que Jack, o Estripador, era Aaron Kosminski, um judeu emigrado da Polónia que trabalhava como barbeiro e que já era considerado um dos principais suspeitos. A sua teoria, baseada no ADN, tinha sido posta em causa.