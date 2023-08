Já voou com a Wizz Air a partir do Findel? Atenção às taxas extra

Share this with email

Em princípio, a chegada da Wizz Air ao Luxemburgo, com três rotas, seria uma boa nova, já que os valores das viagens podem começar nos 24,90 euros. Mas há que ter em atenção todas as questões que envolvem a viagem nesta companhia low cost da Hungria, uma vez que, a cada passo, o passageiro pode ser cobrado por taxas que não estava à espera.

Check-in

Tal como a maior companhia low cost europeia, a Ryanair, também a Wizz Air cobra uma taxa extra para quem fizer o check-in no aeroporto. A taxa fixa são 45 euros, o que já aumenta o valor do bilhete significativamente.

O objetivo é que todo o processo seja online, sem a impressão do bilhete em papel. Por isso, a opção gratuita passa por realizar o check-in no site da companhia, até três horas antes do voo. Para alguém mais distraído, ou para quem queira seguir os trâmites habituais, este é um dos sustos que pode apanhar ainda antes de começar a viagem.

Bagagem

Uma outra questão que pode envolver taxas inesperadas passa pela bagagem de mão gratuita permitida na cabine.

No caso, a Wizz Air apenas permite que cada passageiro leve consigo uma mochila ou mala pequena que não pode exceder os 40x30x20 cm. Se a bagagem for maior, e se for detetado no controlo do embarque, o passageiro tem de pagar mais 30 euros.

Para levar um trolley na cabine (para além da mala pequena) é preciso escolher a opção de 'Wizz Priority' mas, mesmo assim, este não pode exceder os 55x40x23cm. Se ultrapassar as medidas, terá de pagar 60 euros também no embarque.

As malas que forem para o porão podem ser despachadas no balcão da companhia.

Atrasos em catadupa

Na semana passada, os voos da Wizz Air que chegaram a Budapeste acumularam 50 horas de atraso, de acordo com o site oficial do aeroporto. Ou seja, no domingo, 6 de agosto, 13 em 35 voos para a capital da Hungria e 16 em 32, na segunda-feira, tiveram atrasos de pelo menos 30 minutos.

E há países a tomar medidas mais drásticas. A Roménia notificou a Agência de Segurança na Aviação da União Europeia (EASA, na sigla inglesa) sobre os atrasos na companhia, já que foram cancelados nove voos num único dia, no início de agosto, devido a "problemas técnicos".

A Wizz Air inaugurou as viagens a partir do Luxemburgo, há dois meses, com a rota para Bucareste. Uma segunda rota, para Roma, foi inaugurada a 25 de julho, com voos às terças, quartas e sábados. A terceira rota está pensada para Skopje, capital da Macedónia do Norte, em dezembro.