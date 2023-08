Já não estamos juntos? Ou estamos? O casa-descasa depois do divórcio

O que não fazer numa separação. Sugestão número 8: não andar para trás e para a frente a entrar e sair da relação, o que só vai adiar o luto. Podemos sempre arrepender-nos da decisão, mas a dependência do outro ou o ego ferido talvez não sejam as melhores razões para manter aquele casamento.

Quero, não quero. Acho que sim, mas afinal não. Para a frente é que é o caminho mas não há problema em voltar atrás. Pensava que era assim, mas afinal é assado. A vida deu outras voltas e o que antes era frito agora é cozido. Por mim punha-me ao fresco, mas se calhar fico. Por mim mandava-a embora de vez, mas se calhar deixo-a voltar.

Abençoados os indecisos, porque deles é o Reino do Mais ou Menos. São eles que não conseguem escolher um sabor de gelado quando chega a vez de serem atendidos, são eles que demoram uma eternidade com a ementa na mão enquanto tentam fazer o pedido no restaurante, são eles que nunca sabem que cor preferem, são eles que têm de ir às compras sozinhos porque ninguém tem pachorra para os acompanhar e ajudar a decidir.

E, por muito perigosas que sejam as generalizações e por muito redutor que seja comparar a dor e a aflição depois de um divórcio com a hesitação para comprar detergentes no supermercado, possivelmente são também eles que casam e descasam, que se separam e voltam atrás, que saem de casa mas querem regressar, que veem o outro partir mas aceitam-no de volta, que se divorciam mas depois se arrependem... até voltarem a separar-se outra vez.

“Indecisão é saber muito bem o que se quer mas achar que devia querer outra coisa.” A frase (adaptada) é da escritora e argumentista brasileira Adriana Falcão e pode ser usada numa série de situações: até nas separações aos soluços. Ou sobretudo nas separações aos soluços.

Cada um terá as suas razões para ir e voltar ou para ver o outro partir e querer recebê-lo novamente, mas seja qual for o caso, “carrega habitualmente bastante sofrimento”, diz Júlio Machado Vaz, que está há mais de quarenta anos a ouvir histórias de casados, descasados, recasados e angustiados. E outros, imediatamente de bem com as decisões que tomaram, “mas esses são mais raros”.

“Às vezes é um sentimento de posse e orgulho ferido que se confunde facilmente com o regresso do amor”, disse-me o psiquiatra e psicoterapeuta quando conversámos sobre este tema. “É como se quisessem ‘marcar o território’ porque sentem que a outra pessoa pode ter alguém importante na vida. Eles já não querem estar ali. Mas também não querem deixar de estar.”

Este “eles” não é inocente, já que os relatos que chegam à consulta são mais os casos de homens do que de mulheres, embora “elas” não estejam livres de continuar também a pairar naquele casamento que já não o é mas ainda não deixou de ser. O problema, garante o terapeuta, é que seja quem for que entra e sai da relação, acaba sempre por trazer a reboque alguma mágoa e angústia por ajudar a atrasar um luto que tem de ser vivido – e não adiado.

“Muitas vezes é apenas uma questão narcísica, ainda que possa estar misturada com alguma confusão, sobretudo se se tratar de uma situação recente. Mas em menos de nada ambos percebem que o que provocou a reaproximação não foi exatamente um sentimento, mas outras razões menos nobres.”

O conforto a que estamos habituados por viver a dois. O medo de envelhecermos e não termos quem nos deite a mão em caso de trambolhão ou nos faça uma sopa quando cairmos na cama. A dificuldade em admitir um novo “falhanço” depois daquele outro “casamento que não resultou”. A sensação de que a outra pessoa não está a sofrer tanto quanto o nosso ego gostaria de acreditar. O sexo – ou falta dele. E, claro, os filhos: coitadinhas das crianças, o que será delas?

Tudo isto, claro, são pretextos que podem levar alguém a voltar atrás. E todos são válidos na história que cada pessoa carrega. Mas, se calhar, ao final do dia, bem vistas as coisas, talvez não sejam bem os certos. Sobretudo porque não são cimentados por “detalhes” como amor ou paixão, tantas vezes desvalorizados e confundidos com dependência. E isso, parece-me, talvez não seja a melhor razão para manter um casamento.

O que não fazer numa separação.

Esta foi a sugestão número 8.

