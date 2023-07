Investigadores do Luxemburgo descobrem como abrandar leucemia

Uma equipa do Luxembourg Institute of Health (LIH) constatou que o composto químico FL3 permite bloquear os genes responsáveis pela doença.

Há uma nova esperança para os pacientes com leucemia linfocítica crónica (LCC). Um grupo do Luxembourg Institute of Health (LIH) observou que o composto químico FL3 tem um grande impacto no abrandamento da doença ao impedir a ativação dos genes que estão na sua origem.

A descoberta, anunciada pelo instituto na terça-feira, foi recentemente publicada na prestigiada revista médica Blood e pode "abrir caminho para vias terapêuticas inovadoras contra este tipo de cancro", declara o LIH em comunicado.

A equipa de cientistas, liderada por Jérôme Paggetti e Etienne Moussay, "conduziu investigações extensivas recorrendo a amostras de pacientes e modelos de animais e demonstrou que a flavaglina sintética FL3, um conhecido indutor da morte de células cancerígenas, inibe eficazmente a tradução e a síntese de proteínas associadas a processos celulares fundamentais".

Composto químico pode aumentar imunidade

O estudo também revelou que as células dos pacientes com LCC "apresentavam uma maior sensibilidade à morte provocada pela FL3 face às células saudáveis". Por outro lado, os investigadores aperceberam-se que baixas doses do composto "induziram alterações significativas no metabolismo celular, bloqueando o ciclo celular e prejudicando o crescimento e a proliferação de células LCC humanas e animais".

O LIH sublinha, também, que o FL3 "visou seletivamente as células malignas sem afetar as células saudáveis", apresentando assim uma "estratégia promissora para combater as células cancerosas de forma seletiva, deixando as células saudáveis ilesas".

Paralelamente, os cientistas experimentaram combinar o FL3 com a imunoterapia anti-PD1 e constataram que o composto químico também "pode aumentar a imunidade anti-tumoral".

"Ao iniciar a tradução, podemos potencialmente ultrapassar a resistência ao tratamento e oferecer uma abordagem promissora para combater a recaída nesta difícil doença", resumiu Anne Largeot, primeira autora do estudo e parte do grupo de investigadores, citada em comunicado.

A LCC é uma forma de cancro caraterizada pela produção excessiva e acumulação de linfócitos de tipo B disfuncionais em várias partes do corpo.