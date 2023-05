Influencer luxemburguês acusado de tráfico de crianças em Madagáscar

Justiça

Acusado de tráfico de crianças e proxenetismo após revelação de mensagens de áudio, Dylan Thiry está proibido de entrar no país.

O que parecia ser um projeto humanitário com o intuito de dar um futuro a crianças desfavorecidas em Madasgáscar, África, pode ser afinal um esquema de tráfico de crianças e proxenetismo do influencer Dylan Thiry, nascido no Luxemburgo.

Dylan cresceu em França onde, através das redes sociais, ganhou mais popularidade. Atualmente, conta com dois milhões de seguidores no Instagram.

A denúncia surgiu de um rapper chamado Booba, na semana passada, quando partilhou no Twitter várias mensagens de áudio alegadamente de Dylan. O influencer de 28 anos parece estar a negociar crianças e mulheres.

Numa outra mensagem, surge a falar sobre o alegado preço dos menores. "Isso significa que a rapariga vai trazer-nos talvez 60.000, que eu divido com os outros tipos. E nós damos-lhe 20% de tudo o que ela trouxer (...)". Algumas mensagens são de cariz sexual explicito, onde Dylan explica o que cada uma pode fazer.

Perante a gravidade das acusações, dois deputados franceses apresentaram queixa formal contra o influencer. Stéphane Vojetta e Arthur Delaporte apresentaram um relatório ao Ministério Público de Paris, citando, entre outros, o artigo 4.º do Código de Processo Penal, com o objetivo de denunciar "fatos suscetíveis de constituir crime", "declarações prestadas nos media que podem constituir tráfico de crianças".

Em "gravações de áudio que parecem vir de Dylan Thiry, a estrela de reality show indica que deseja ajudar uma terceira pessoa a 'adotar' uma criança por meio de um ato manifestamente ilegal e em troca de uma contrapartida económica", disse um dos deputados citados pelo Le Parisien.

No seguimento das acusações, o Governo de Magadáscar proibiu a entrada do franco-luxemburguês no país.

No Grão-Ducado, o país de origem de Dylan Thiry, não há acusações pendentes. "Até agora, não houve qualquer queixa criminal nesse contexto no Luxemburgo", afirma o Ministério Público, citado pelo L'Essentiel.