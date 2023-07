Incesto passa a ser crime no Luxemburgo

Share this with email

Esta quarta-feira, foi dado um passo importante para uma maior proteção legal contra abusos sexuais no Luxemburgo, com a aprovação no Parlamento (55 votos a favor e três abstenções) de um novo projeto de lei. Para além de penas mais pesadas, estão consagrados agora conceitos mais alargados do que é violação ou consentimento, assim como uma autonomização do incesto enquanto crime.

Outrora uma circunstância agravante, o incesto torna-se um delito no Código Penal. Neste projeto de lei, é crime um ato sexual contra menores cometido "por um dos progenitores, por um ascendente legítimo, natural ou adotivo, por qualquer pessoa da linha colateral até ao terceiro grau, ou por qualquer aliado até ao terceiro grau".

A lei abrange ainda, na lista de autores de violação incestuosa ou de abuso sexual, "pessoas que ocupem uma posição de confiança ou influência reconhecida e pessoas a quem o menor tenha sido confiado e que sejam responsáveis pelo menor".

Há várias mudanças a ter em conta, mas uma das mais significativas é a ampliação do conceito de violação. A partir de agora, o crime engloba não só a penetração, mas quaisquer circunstâncias em que a vítima seja coagida "a praticar atos sexuais no agressor, em si ou em terceiros", segundo a nova lei. Os crimes de violação de menores também passam a ter penas mais pesadas.

Consentimento

A nova lei vem reforçar o conceito de consentimento numa relação sexual. "Uma vez que o consentimento é um dos elementos - se não o mais importante - na classificação do abuso sexual, parece necessário consagrar na lei os princípios já adotados pela jurisprudência", indica o projeto de lei. Assim, a partir de agora, se um dos participantes não disser nada, isso não significa um "sim" ao ato sexual, ou seja, o silêncio não é consentimento. Para além disso, se uma pessoa deixar de querer continuar o ato sexual durante o mesmo, a vontade tem de ser respeitada e não o fazer passa a contar juridicamente.

O texto propõe a substituição da noção de "atentado ao pudor" pelo termo "atentado à integridade sexual". "Esta proteção reforçada é necessária, por um lado, tendo em conta a especial vulnerabilidade dos menores vítimas de abuso sexual. O conceito de atentado violento ao pudor está desatualizado e é cada vez menos utilizado no direito comparado, nomeadamente nos nossos países vizinhos", esclarece o texto.

Neste contexto, o projeto de lei esclarece que é proibido maiores de 16 anos fazerem sexo com menores de 16, independentemente do comportamento destes últimos. Devem ser tidas em conta as obrigações positivas (que exigem a atuação das autoridades) impostas aos Estados em matéria de crimes sexuais, "incluindo os casos em que a vítima não ofereceu resistência física", que estão na Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

O projeto de lei também tem agora uma lista de crimes que não podem prescrever, "a fim de oferecer uma maior proteção jurisdicional aos menores e facilitando simultaneamente a repressão das infrações à lei".