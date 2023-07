Imprevistos? Prepare os documentos para umas férias descansadas

Share this with email

Agosto, um dos meses preferidos dos trabalhadores para tirar férias, está à porta. É, então, altura de preparar a estadia, sobretudo se está a pensar sair do Luxemburgo. Há uma série de documentos que deve levar e procedimentos que é aconselhável realizar, garantindo assim que está preparado para qualquer imprevisto.

Documentos de identificação

Alguma vez foi impedido de embarcar num avião por não ter consigo o documento de identificação? Ou por este ter expirado a validade? Para evitar estes cenários, deve informar-se antecipadamente dos documentos de viagem exigidos para o país de destino e verificar se estão dentro da validade.

Se o seu cartão do cidadão ou o passaporte estiverem inválidos, pode começar a tratar do processo no portal Guichet.lu.

Avisar o Governo

Quem viaja além-fronteiras pode ter de enfrentar inconvenientes, como acidentes, perda de documentos de identificação, emergências médicas com necessidade de repatriamento, etc. Nestes casos, há a possibilidade de solicitar assistência consular.

Para que esta assistência seja prestada de forma mais rápida, pode declarar antecipadamente a sua estadia junto do Governo.

Os cidadãos com nacionalidade luxemburguesa poderão fazer a comunicação gratuitamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus (aqui). Já os residentes no Grão-Ducado que têm nacionalidade portuguesa terão, se assim o pretenderem, de fazer essa comunicação ao Governo português, através do formulário disponível no Portal das Comunidades Portuguesas.

Este procedimento não é obrigatório, mas se o fizer está a assegurar que a assistência no estrangeiro lhe será prestada nas melhores condições.

Documentos da Segurança Social

Se ainda não tem o Cartão Europeu de Seguro de Doença, considere pedi-lo às autoridades competentes, já que este lhe permite beneficiar de cuidados de saúde em Estados-membros da União Europeia (UE), Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça ao mesmo preço que é cobrado aos residentes nesses países.

O cartão pode ser pedido através do MyGuichet.lu e pode demorar até três semanas. Se for viajar sem o ter na sua posse, pode também usar um certificado provisório.

Formulário de reclamação

Viajar de avião pode ser mais cómodo e rápido, mas os passageiros são, por vezes, confrontados com alguns dissabores, como cancelamento de voos.

A lei prevê que, em algumas situações, tem direito a ser indemnizado. São elas: recusa de embarque, cancelamento de voo, atraso significativo do voo.

Se passar por alguns destes constrangimentos, pode apresentar uma reclamação junto da companhia aérea. Caso não receba uma resposta dentro de dois meses, ou esta não seja satisfatória, pode contactar o Ministério de Defesa do Consumidor, refere o Governo no portal MyGuichet.lu.