Imaginação, criatividade e medo

Prefiro as reflexões de Menez acerca do seu próprio trabalho criativo, do que tudo aquilo que foi desencadeado pelo uso de uma nova tecnologia, incluindo os medos e equívocos causados pelo ChatGPT.

Inútil negar: vivemos num tempo em que “o cruzamento do ‘humano’ com uma rede complexa de processos tecnológicos fascina e, ao mesmo tempo, provoca medo”. Retiro esta citação da crónica de hoje, no jornal Público, de António Guerreiro. Em causa está um episódio específico de uso do ChatGPT. Um cronista do New York Times, Kevin Roose, contou aos leitores que, numa conversa com um chatboat, este começou a querer engatá-lo. Para Paul B. Preciado, o conhecido filósofo feminista e transgénero, cuja obra se afigura central nas teorias queer, Roose foi ingénuo. Muito simplesmente, não percebeu que, ao falar com um computador, era consigo que estava a falar, uma vez que os seus dados pessoais – transformados em mercadoria – já faziam parte da rede de conhecimentos a que o computador tivera acesso.

Bem interessantes são as questões acerca do medo e fascínio suscitados por uma nova tecnologia que Guerreiro coloca na sua crónica. Claro que a mesma tensão não é um exclusivo, nem nasceu com o ChatGPT. O Ocidente, como o mesmo cronista dá a entender, tem uma longa história de episódios em que o nascimento de cada tecnologia suscita medo e fascínio, ou mobiliza a razão e crenças irracionais. Resta acrescentar, como Guerreiro bem sabe, que as novas tecnologias são quase sempre monopolizadas pelos poderes instalados e postas ao serviço dos seus interesses.

Há também, na história ocidental e não só, uma longa sequência de perspectivas e tomadas e posição que tanto colocam sob escrutínio crítico tais tecnologias, como se apartam delas para imaginar outros mundos. Refiro-me – sempre nos calcanhares de Guerreiro – aos diversos modos de criação artística ou científica, que não se conformam com usos tecnológicos, nem se deixam submeter aos usos práticos impostos pelo mercado ou os poderes instalados. A defesa da criatividade e da imaginação livre, sem correspondência com a simples reprodução de modelos pré-construídos ou de géneros impostos, como se de uma ortodoxia imposta se tratasse, são aspectos que perpassam as mais diferentes áreas do conhecimento – das matemáticas à física, das ciências sociais à história, da música às artes plásticas.

Concentro-me, de novo, na correspondência de Menez para Júlio Pomar, pois nela encontro um testemunho raro da capacidade de uma artista plástica reflectir sobre o seu próprio trabalho criativo, incluindo nele o medo e angústia da falta de sentido. Para compreender melhor os contornos de tal reflexão, começo por isolar alguns aspectos que designarei por formas elementares. A primeira delas define-se pela negativa e assume a forma de medo, de angústia, da incapacidade para uma focagem no trabalho. Mas também pode revestir a forma de uma atitude mais conformista, quando Menez escreve ao amigo, em 1981: “o trabalho não pode ir sempre bem, já o sabes, temos que ter infinita paciência – mas é sempre péssimo quando isso acontece” (pp. 88-89). No entanto, prevalece quase sempre o lado negativo: “as pinturas... ando com um fundo de pânico de não ter mais élan, energia, vontade, amor, desespero, esperança, etc. etc. para poder pintar” (p. 99).

Às mesmas formas elementares pertencem ainda dois outros aspectos. Refiro-me a uma espécie de elogio da vontade de trabalhar e criar. É o caso quando Menez escreve, sempre em 1981: “Eu desejo de toda a minha alma ser capaz de me concentrar e ter uma vontade inteira para poder pintar – e é nessa tentativa (mas que não depende inteiramente de mim, da minha vontade e isso é que é desesperante pois depende também de imponderáveis) que me vou ocupar” (p. 94).

Mas, entre as formas elementares que enquadram a imaginação está uma espécie de jogo permanente de espelhos em relação às obras dos outros. Através delas, existe um confronto com o que pode parecer grande, elevado e resistir ao tempo ou às modas. É o que sucede a propósito deste ou daquele pintor – “há muito poucos quadros que resistam [...]. Cuidado com a pintura demasiado evidente! É claro a gente vê isto nos outros” (p. 95).

Menez denuncia, então, a popularidade alcançada por David Hockney, que inaugurara uma exposição, no dia anterior, “com o poder do mundo todo lá”. Acusa-o, muito simplesmente, de com a sua “virtuosidade” pretender passar por grande. “Pega agora num pincel e aí vai, toma lá quadro”. Passa depois à irritação quando escreve que, com o seu sucesso não passa de “um fala-barato”. Arrematando, numa nota de evidente sarcasmo, “parece aqueles rapazes que estão sempre a fazer-se engraçados. À força de não querer ser aborrecido aborrece para burro” (p. 95).

Tais formas elementares da imaginação sofrem, por sua vez, pelo que lhe é imposto por uma série de constrangimentos. No caso de Menez, num período tardio da sua vida, uma das maiores limitações encontrava-se no que denominou por “sistema Brito”. Manuel Brito era o galerista da 111, que representava para ela o mercado e toda uma série de atitudes disfuncionais, que faziam com que a artista se sentisse ao mesmo tempo tentada a fazê-lo entrar na sua intimidade, convidando-o para jantar, para depois achar que não tinha de o fazer. Primeiro vinha o facto de este deixar tudo para a última da hora ou dizer que telefonava e nada. Depois, encontrava-se a falta de rigor do Brito na feitura dos catálogos, a ponto de deixar passar gralhas num dos textos introdutórios (por exemplo, corno em vez de corpo). Seguia-se a questão da marcação dos preços, a ponto de Nikias Skapinakis e João Vieira venderem os seus quadros mais caros. Concluindo a descrição do “sistema” com o seguinte lamento: “O Brito devia pensar um pouco no meu ‘prestígio’ como artista mas pensa mais no bolso dele” (pp. 80, 83-84).

Ao “sistema Brito”, com a sua falta de rigor, oportunismo mercantil e displicência seguia-se o traçar de uma fronteira. De um lado ficavam Menez, Pomar e poucos mais. Do outro, as vulgaridades de uma cultura vulgar que impediam a formação de um público capaz de apreciar as obras de arte dos dois correspondentes. Senão, vejamos, “realmente o que dizes sobre o uso da cultura que se faz é insuportável: não podes imaginar na televisão, telefonia, a inanidade (diz-se), a profunda, absolutamente sem fundo, estupidez que impera: tudo falando em cultura, património cultural, animação cultural, valores culturais, locutores ignares citam F. Pessoa, atrevem-se a falar em Camões e o presidente da Câmara (é a minha bête-noire ) agora propõe RESTAURAR os murais que andam por Lisboa como ‘valores culturais’ e incitar a população a fazer outros, a encher os muros da cidade de pinturas ‘artísticas’ desta vez só como gesto cultural e não político!!” (p. 80).

Menez não tolerava as ideias do presidente do município acerca de uma arte popular, exposta em murais para animar a cultura, nem aguentava as ideias de José-Augusto França acerca da qualidade dos painéis. Do alto do seu justificado elitismo, preferia que as paredes da cidade não fossem cobertas com pinturas e que se deixassem, isso sim, a descoberto os muros caiados de branco, cor-de-rosa e amarelo. Não era preciso animar muros, nem museus, jardins, praças, etc. Que fossem deixados em paz, sujeitos à luz e às sombras. A sua beleza era suficiente. Menez insurgia-se, em carta para o seu amigo, contra a ideia de que todos os lugares da cidade se deveriam realizar, através de operações que supunham “animar, dissertar, ensinar (porque agora tudo se ‘ensina’)” (p. 81). Preferia mesmo ir viver para outro sítio, a ter de aturar tanta militância pedagógica e tanto paleio estereotipado sobre a cultura.

A descrição das formas elementares da imaginação, na reflexão que delas propôs Menez, não ficaria completa sem uma referência à prática da escrita, da leitura e ao recurso à palavra. São inúmeras as tentativas para perceber até que ponto a imaginação é configurada pela escrita e as histórias contadas, a começar pelos contos da infância envolvendo animais. Menez refere-se-lhes a respeito da fase em que Pomar pintou tigres (pp. 84-85). Depois, vinha o cuidado com que era preciso abordar por escrito a pintura, contrastando a atitude de vários críticos: um, como o Alexandre Pomar, partia da ideia de contenção e da extrema dificuldade que sentia em escrever sobre pintura; outro, tal como Rui Mário Gonçalves, passara por uma exposição como quem desce o Chiado, por isso, só era capaz de dizer asneiras (p. 89).

A propósito da poesia de Alberto Lacerda, Menez fala tanto do autor, como da beleza de alguns dos seus poemas mais recentes (p. 99). Quanto ao livro de Agustina Bessa Luís Longos dias têm cem anos. Presença de Vieira da Silva (Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982), o juízo é feroz – “bastante mau, embora tenha coisas bonitas” e outras para rir, “como os tectos altos que não dão para se pensar debaixo deles mas dão bem para relações diplomáticas”. Havia, ainda, que ter em conta as coisas irritantes que Agustina escrevera sobre Picasso – “realmente como é que ela se atreve?!” (p. 102).

Um último e decisivo exemplo, surge outra vez a respeito do catálogo de 1981 sobre Júlio Pomar, com introduções de Jean-Guichard-Meili, Wolfgang Sauré e do próprio artista. Menez confessa o seu desconforto em relação ao que os críticos escreveram sobre o amigo. Um desconforto que era, aliás, extensivo a todo o tipo de escritos sobre a pintura. Parecia que os críticos se comportavam como um militante do PCP que, quando falava sobre a Polónia em fase de emancipação do regime soviético, não se percebia “verdadeiramente como funciona uma cabeça dessas por dentro, quais as ligações que estabelece, o que é que vê quando olha para as coisas, o que é que cheira, se cheirar uma rosa, etc.” (p. 104).

Existiam, mais concretamente, grelhas psicanalíticas, como as angústias da castração da primeira infância, ou o recurso ao jargão, nos discursos dos críticos, que se afiguravam insuportáveis a Menez. Por isso, o contraste era grande entre os discursos dos mesmos críticos, incapazes de penetrar a obra plástica e o artista, em relação ao texto redigido pelo próprio Pomar. Neste último, segundo Menez, “encontro ligações que eu sei que são reais, que têm uma razão de ser (nem sempre claro, mas isso é inevitável, não se percebe tudo nem isso é necessário)” (p. 105).

Há uma conclusão deste exercício onde se comparam mundos tão diferentes. De um lado, ficam os medos suscitados pelas novas e renovadas tecnologias, com os seus sonhos de ruptura e o fascínio de que nada vai ser como dantes. Do outro, à escala de uma simples correspondência da autoria de uma das mais importantes pintoras portuguesas contemporâneas, será possível identificar um conjunto de formas elementares de reflexão sobre a imaginação, a criatividade e o medo pânico sentido quando tocamos nos limites das nossas forças e capacidades. Bem sei que são mundos diferentes e que corro o risco de confundir alhos com bugalhos. No entanto, confesso preferir as reflexões de Menez – acerca do seu próprio trabalho criativo, porque consigo rastrear nelas a sua imaginação e a sua busca permanente de sentido – do que tudo aquilo que foi desencadeado pelo uso de uma nova tecnologia, incluindo os medos e equívocos causados pelo ChatGPT.