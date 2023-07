Idosa de cadeira de rodas deixada em edifício desocupado dos CFL

Share this with email

No sábado passado, 15 de julho, um motorista do serviço Adapto terá deixado uma idosa em cadeira de rodas na porta de um edifício desocupado em terreno privado dos Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL), Bettembourg, em vez de a deixar no lar de idosos.

Apesar das buscas efetuadas pela família e polícia de Dudelange, a idosa só foi encontrada quatro horas mais tarde, por volta das 19h45, por um empregado dos CFL.

O caso foi denunciado pela filha da idosa nas redes sociais. Na imagem partilhada, é possível ver a idosa deixada num local sem pessoas por perto. "O motorista tinha a morada exata. Como podem fazer uma coisa destas?", lê-se na legenda.

O partido déi gréng exige agora uma posição do ministro da Mobilidade, François Bausch. Numa pergunta parlamentar urgente, a deputada Chantal Gary perguntou ao ministro se já foram apuradas as responsabilidades do incidente e o que pode ser feito para evitar "incidentes potencialmente perigosos para os passageiros deficientes" no futuro.

Petição leva Adapto ao Parlamento

Não é a primeira vez que este serviço de transporte de pessoas com mobilidade reduzida é alvo de denúncias.

Ana Pinto © Créditos: Anouk Antony

Aliás, o descontentamento em relação ao Adapto é tal que uma portuguesa, Ana Pinto, criou uma petição a exigir melhoras urgentes no serviço. A peticionária conseguiu as assinaturas necessárias para levar o assunto ao Parlamento.

Para além da petição, Ana também fez parte do grupo que fundou o Coletivo, destinado a escutar as queixas dos utilizadores. Em entrevista à Rádio Latina, citou algumas denúncias que chegam com frequência e passam por atrasos, caminhos mais longos ou pelo simples não comparecimento.

O Contacto procurou esclarecimentos junto do Adapto sobre o incidente mas, até ao momento, não obteve resposta.