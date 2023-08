Homem detido após abrir fogo numa rua de Esch-sur-Alzette

Share this with email

Um homem disparou sobre várias pessoas na terça-feira, por volta das 21h15, na rue Large, em Esch-sur-Alzette, tendo sido imediatamente localizado e imobilizado pelas autoridades, anunciou a polícia grã-ducal em comunicado.

De acordo com as primeiras informações, o indivíduo terá começado por disparar dois tiros que por pouco não atingiram um jovem que estava a passar, e que fugiu do local de seguida.

Tentou atingir mulher com carrinho de bebé

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o indivíduo tentou atingir outros transeuntes, incluindo uma mulher com carrinho de bebé. Não houve feridos a registar.

A polícia encontrou uma arma carregada no veículo do suspeito, que foi detido por ordem do Ministério Público (MP). Uma vez que o homem já tinha sido apanhado a conduzir alcoolizado, a sua carta de condução também foi apreendida.

A investigação está a decorrer e a polícia está à procura de testemunhas, nomeadamente o jovem que fugiu (cerca de 16 anos, vestido de vermelho) e a mulher com um carrinho de bebé, ou mesmo outras pessoas que possam ter informações relevantes sobre o caso.

Nesse caso, deverão dirigir-se à esquadra da polícia de Esch ou contactá-la por telefone para o (+352) 244 50 1000 ou por e-mail para Police.ESCH@police.etat.lu.