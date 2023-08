Homem de 64 anos está desaparecido

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A polícia grã-ducal pede ajuda para encontrar Georges Pirrotte.

O homem de 64 anos foi visto pela última vez na cidade do Luxemburgo esta segunda-feira, pelas 14h30.

Georges Pirrotte tem cerca de 1,70 m de altura e é magro.

Qualquer informação sobre o seu paradeiro deve ser partilhada com a esquadra da polícia do Luxemburgo através do telefone +352 244 - 40 1000 ou via correio eletrónico para o email: Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.