Hepatite afeta "vários milhares de pessoas" no Luxemburgo

Não há números concretos, mas serão na ordem dos milhares os residentes no Grão-Ducado que sofrerão de algum tipo de hepatite viral.

"Mesmo que não existam números precisos no Luxemburgo, estima-se que vários milhares de pessoas tenham hepatite B ou C crónicas", admitiu esta sexta-feira o Ministério da Saúde, num comunicado alusivo ao Dia Mundial da Hepatite.

A nível europeu, o objetivo é eliminar o vírus da hepatite C até 2030. Para isso, o Luxemburgo aposta numa política de “testar e tratar”.

Toxicodependentes e pessoas em situação precária

Este ano, a campanha de sensibilização contra a hepatite está, sobretudo, concentrada nos toxicodependentes e pessoas em situações de vulnerabilidade física, social e económica.

“Queremos assegurar uma oferta de rastreio e acesso a tratamento [da hepatite] que se dirija, em particular, a toxicodependentes e pessoas em situação precária”, afirmou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Até 15 de setembro haverá pontos de triagem em centros especializados, para que sejam identificados aqueles que necessitam de tratamento. Estas últimas fases da campanha, assentes no tratamento e no autocuidado, irão decorer de 15 de novembro e a 31 de dezembro.

Grávidas, em acompanhamento pré-natal, requerentes de proteção internacional ou presidiários, por exemplo, também são grupos de risco, mas que já são submetidos a triagem sistemática. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, existem ainda outras populações com risco aumentado para as quais o acesso aos testes é limitado.

"Estes grupos incluem pessoas em situação de insegurança social, residência ilegal ou sem-abrigo, que não beneficiam necessariamente de uma segurança social adequada."

A importância dos testes

O vírus da hepatite B ataca o fígado, podendo causar doença aguda ou crónica, potenciando o desenvolvimento de problemas graves, como a cirrose e o cancro no fígado. Transmite-se principalmente por via sexual, mas igualmente através da partilha de agulhas e transmissão mãe-filho durante a gestação ou nascimento.

A hepatite C é transmitida principalmente através do contato com sangue contaminado. Os tratamentos antivirais orais podem curar mais de 95% dos pacientes infetados com hepatite C, mas se não for tratada, pode progredir para doenças hepáticas graves, como a cirrose ou o cancro.

O diagnóstico precoce pode ajudar a reduzir os problemas de saúde causados ​​por estas infeções, bem como a transmissão dos vírus. Quem estiver exposto a risco de infeção por hepatite viral deve fazer de imediato o rastreio.

Quando deve fazer o rastreio

Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa que nunca tenha sido rastreada deve fazê-lo nos seguintes casos:

Se tiver familiar próximo ou companheiro com hepatite viral crónica;

Se tiver tido contato prévio com sangue (transfusões, cirurgias, atendimento odontológico, tatuagens, piercings, etc.) antes de 1990, na Europa, ou mesmo depois de 1990, num país fora da União Europeia.

Se consumiu drogas por via inalatória ou injetável, mesmo que apenas uma vez na vida, ou teve com parceiro/parceira alguém que o tenha feito.

"Qualquer adulto que nunca tenha sido rastreado para qualquer hepatite pode ser rastreado a qualquer momento", sublinha o Ministério da Saúde.

O rastreio da hepatite pode ser feito através de marcação de consulta de rotina ou de consulta de rastreio do Serviço de Infecciologia do CHL, onde poderá ser realizada uma análise ao sangue ou feito um teste rápido.

Também é possível recorrer ao centro de triagem no serviço HIV-Berodung da Cruz Vermelha para realizar um teste rápido para hepatite, assim como para o HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis.

Hepatites podem vir a matar mais do que malária, tuberculose e sida juntas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avisou esta sexta-feira que as hepatites, em especial as dos tipos B e C, poderão matar mais pessoas do que a malária, a tuberculose e a sida juntas até 2040.

Segundo a OMS, mais de um milhão de pessoas morrem anualmente no mundo com hepatites, sendo as mais letais as dos tipos B e C, que afetam 350 milhões de doentes, mas que estão subdiagnosticadas.

"Milhões de pessoas vivem com hepatite não diagnosticada e não tratada em todo o mundo, apesar de termos as melhores ferramentas para a prevenir, diagnosticar e tratar", declarou,, a partir da sede da organização, em Genebra, Suíça, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado pela Lusa.

Dos doentes diagnosticados no mundo com hepatite C, doença curável com antivirais, apenas 13% receberam tratamento, com a percentagem a cair para os 2% nos doentes com hepatite B crónica.