Haveremos de dançar depois da Schueberfouer

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Há pouco mais de 500 anos, no verão de 1518, aconteceu em Estrasburgo um fenómeno que ainda hoje intriga cientistas e investigadores. Falar de epidemias é algo que todos podemos fazer depois do coronavírus, mas na França medieval do século XVI houve esta história inesperada, uma súbita doença que tomou conta da cidade sem aviso e cujos múltiplos registos da época foram recentemente recuperados por um historiador de Oxford, John Waller.

A bizarria ficou conhecida como a praga dançante. E, além dos livros que lhe foram dedicados, é também inspiração de um tema da banda britânica Florence + The Machine, “Choreomania”. A história, segundo um documento escrito uma dúzia de anos depois, começou numa tarde de julho, quando uma mulher chamada Frau Troffea saiu da porta de sua casa e começou a dançar no meio da rua. Fê-lo durante dias a fio, até morrer de exaustão.

Quando as autoridades trataram de investigar o que se passava, já a cidade tinha sido tomada por uma fúria dançante. Centenas de pessoas tinham sido contagiadas pela mesma previsibilidade e ocupavam as ruas da capital alsaciana com o embalo de anca. E a coisa durou todo o verão. Até meados de setembro, a capital da Alsácia dançou, dançou, dançou. Dançou até cair para o lado.

Alguns relatos contam que foi necessário levar todos os infetados para um campo às portas da cidade, onde bardos e tocadores de flauta davam ritmo ao embalo. Outros falam de 200 mortos no final da praga, mas isso é informação que a arqueologia não consegue confirmar. Certo é que a alegria, o rodopiar, o cabriolar e saltar pelas ruas foram de tal forma avassaladores que não puderam ser definidos senão como uma doença. As gentes da época consideraram tanto frenesim castigo de São Vito.

No livro de Waller, a explicação mais razoável para a psicose coletiva estava no aparecimento de um fungo no pão que provocava efeitos alucinogénicos em quem o consumisse. Ou seja, Estrasburgo andou a tripar com cogumelos mágicos na Idade Média, o que não deixa de ser extraordinário. Mas o motivo por que eu pego nesta narrativa não é a bizarria, é o movimento.

Adoro o verão luxemburguês e gosto de passá-lo cá. A cidade torna-se uma festa, há palcos e concertos por toda a parte, dança-se na rua e nos jardins, e se os homens e mulheres da Alsácia medieval nos vissem aqui eram capazes de dizer que tínhamos sido tomados por uma epidemia, também. Mas depois vem a Schueberfouer e o verão começa a extinguir-se. É por isso que tenho sentimentos ambíguos com a feira: gosto da diversão mas temo-a como sinal irrevogável de que a festa está a terminar.

Nos dias da feira os restaurantes esvaziam-se, os bares também, os clubes onde dançamos têm demasiado espaço livre e até os concertos parecem cessar. Um Grão-Ducado inteiro muda-se para os carrosséis e as bancas de jogos e a praga dançante do verão é interrompida sem dó nem misericórdia. Mas, mesmo de mansinho, a folia acaba por voltar depois da Schueberfour, e foi por isso que escrevi esta crónica. Para me lembrar que haveremos de dançar no fim de tudo.