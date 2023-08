Greve de pilotos. Ryanair cancela 88 voos, Lisboa afetada

Os pilotos baseados em Charleroi denunciam, em particular, que os tempos de descanso não são respeitados.

A Ryanair cancelou 88 voos de ou para o aeroporto de Charleroi, no sul de Bruxelas, Bélgica, segunda e terça-feira, devido a uma greve de pilotos, segundo informação divulgada no ‘site’ do aeroporto.

O aeroporto de Charleroi detalhou os 88 voos que não vão poder partir ou chegar durante os dois dias. Lisboa é uma das cidades afetadas pelos cancelamentos, tal como Roma, Veneza (Itália), Marselha (França), Varsóvia (Polónia), Helsínquia (Finlândia), Rabat (Marrocos), entre outras.

Segundo a agência EFE, os sindicatos que convocaram a greve de pilotos justificam este novo protesto com a “intransigência da direção da Ryanair”.

Ryanair acusada de alterar pausas dos pilotos

Os pilotos baseados em Charleroi denunciam, em particular, que os tempos de descanso não são respeitados e pedem à companhia aérea irlandesa que recupere o nível salarial anterior à pandemia de covid-19.

Os pilotos já realizaram duas greves anteriormente, nos fins de semana de 15 e 16 de julho, que obrigou ao cancelamento de 120 voos, e de 29 e 30 de julho, que suspendeu mais de 90.

Apesar das várias reuniões realizadas entre os sindicatos e a direção da companhia aérea irlandesa, ainda não foi encontrada uma solução.

Segundo os sindicatos, a Ryanair continua a alterar os horários e pausas dos pilotos, contrariando um acordo coletivo de trabalho em vigor.