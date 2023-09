Governo esclarece dúvidas sobre reembolso de ressonâncias a transfronteiriços

Espanha

O beijo da morte

O sentimento de impunidade tem destas coisas. Se calhar, Luis Rubiales, que já não é nem deixa de ser presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, de forma totalmente involuntária, no seu jeito macho de ser, fez mais pela igualdade de género do que ele alguma vez imaginou nos mais sórdidos pesadelos. A bola de neve já o atropelou e, pelos vistos, só ele não sabe. Aquele inusitado beijo na consagração das campeãs do mundo de futebol passou de escândalo a causa, a acontecimento político. De todas as formas, em todos os meridianos, social. É o assunto do momento. Tão antigo quanto o homem. As mulheres que o digam.