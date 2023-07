Governo alarga licença de paternidade e cria novos apoios

Share this with email

A partir de agora, os trabalhadores independentes e os casais do mesmo sexo vão poder usufruir de dez dias de licença de paternidade ('congé de paternité') em vez dos dois atualmente em vigor para eles. A alteração foi inscrita no projeto de lei n.º8017, aprovado na terça-feira por uma larga maioria na Câmara dos Deputados.

De acordo com o diploma, a licença de paternidade passará a funcionar como uma espécie de licença de nascimento, promovendo uma maior igualdade entre os trabalhadores, uma vez que não os diferencia consoante o seu estatuto profissional ou orientação sexual.

Além dos trabalhadores independentes, este apoio passa a incluir casais do mesmo sexo. Até agora, só as pessoas que adotassem uma criança tinham acesso a esta licença, mas com a nova lei, a medida passa a incluir os trabalhadores que sejam reconhecidos como um segundo parente à nascença.

Novas licenças extraordinárias

Além de alargar o 'congé de paternité', o Governo decidiu introduzir outras licenças extraordinárias para possibilitar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A licença de força maior ('congé force majeure') dá ao trabalhador o direito a faltar um dia por ano por motivos relacionados com emergências familiares, como doenças ou acidentes.

Paralelamente, será implementada a licença de cuidador ('congé d'aidant'), que permite aos trabalhadores tirar cinco dias por ano para prestar assistência a um membro da família. Este apoio cinge-se aos pais, irmãos e ao parceiro da pessoa que precisa de cuidados.

Haverá, ainda, uma licença de flexibilidade ('congé flexibilité'), segundo a qual os trabalhadores com pelo menos seis meses de serviço poderão aceder a um regime de trabalho mais flexível para poderem cuidar dos filhos com idades inferiores a nove anos.