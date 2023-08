Givenich. Detido que morreu na cela internado três vezes no mês anterior

Ministra da Justiça assegurou que o homem tinha tido alta de todas as vezes e que, no dia anterior à morte, não apresentava problemas de saúde.

O caso tem mais de um mês mas continua a levantar questões. Na manhã do dia dois de julho, um recluso foi encontrado morto na sua cela da prisão de Givenich.

À data, foram divulgadas poucos detalhes sobre os contornos da morte. Por isso, o deputado Léon Gloden, do CSV, exigiu perceber, em pergunta parlamentar à ministra da Justiça Sam Tanson, se houve displicência por parte da autoridades em relação ao estado de saúde do detido, uma vez que este tinha passado pelo hospital recentemente.

Na resposta, a ministra explicou que o homem "não apresentava sinais de doença no dia anterior à sua morte" e que o médico no local concluiu que tinha sofrido "morte natural". O homem não tinha acionado o botão de emergência da cela.

É verdade que o detido "foi hospitalizado com urgência em três ocasiões, a 18, 25 e 29 de junho de 2023", o que levou às questões do deputado do CSV.

No entanto, a ministra responde que o recluso "deixou o hospital todas as vezes depois de algumas horas" e que tinha "um atestado médico recente de aptidão para detenção".

O detoidos estaava em Givenich desde o dia três de maio.

Consulta médica "no mesmo dia"

De acordo com o executivo, "cada recluso pode consultar um clínico geral uma vez por semana. Em caso de emergência, a consulta pode ser no mesmo dia".

Se for uma situação em que a vida está em perigo, "o serviço médico do Centro Penitenciário liga para os serviços de emergência e, se necessário, para o SAMU, exatamente como aconteceria fora do ambiente prisional", esclarece Sam Tanson.

.