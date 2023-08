Funcionários públicos vão ter primeiro espaço de coworking

As instalações, inseridas num projeto-piloto do Governo, ficam no renovado centro cultural Al Schoul, em Schieren.

Trabalhar de forma remota num espaço partilhado com outras pessoas, não necessariamente da mesma organização ou da mesma área profissional, o chamado coworking, tornou-se cada vez mais comum com a proliferação do teletrabalho nos últimos anos, em particular após a pandemia. E vai agora ser adotado pelo Governo do Grão-Ducado.

Apesar de o conceito estar amplamente difundido, era até agora concretizado, primordialmente, no setor privado. A partir de dezembro, os funcionários públicos de alguns departamentos poderão usufruir de um local de trabalho semelhante, que se situará no renovado centro cultural Al Schoul, em Schieren, no centro do Luxemburgo.

O projeto-piloto, apresentado na quinta-feira pelo ministro da Função Pública, Marc Hansen, e pelo burgomestre de Schieren, Eric Thill, traduzir-se-á numa área de cerca de 200m2 com capacidade para acolher 22 postos de trabalho.

Projeto poderá estender-se a outros serviços

Em comunicado, o Ministério da Função Pública salienta que a localização é particularmente vantajosa, "já que fica a uma curta caminhada da estação ferroviária de Schieren e da estação de autocarro RGTR". A acessibilidade de carro é igualmente conveniente, considerando que o centro fica perto de duas interseções rodoviárias na Nordstrooss N7.

Antes da conceção do projeto, foram analisados os trajetos dos funcionários dos serviços abrangidos, tendo-se concluído que, de 833 pessoas, 170 teriam vantagem em ir trabalhar para Schieren em vez de se deslocarem à capital, "economizando em média mais de 30 minutos por dia".

O espaço de coworking de Schieren funcionará, inicialmente, por um período de dois anos, mas poderá eventualmente ser estendido a outros ministérios e serviços públicos.