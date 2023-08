França. Centro de saúde tem 5.000 pacientes mas nenhum médico

Share this with email

"É assustador, o que será de nós se não houver mais médicos?". Em Mulhouse, comuna francesa no Haut-Rhin, perto da fronteira com a Alemanha, a reforma de três médicos de família do centro de saúde do bairro de Bourtzwiller deixou 5.000 pacientes sem acompanhamento médico.

Há algumas semanas, a sala de espera luminosa deste centro de saúde moderno e funcional podia acolher cerca de 30 pacientes ao mesmo tempo.

Mas, na manhã de sexta-feira, estava vazia e não havia cadeiras onde os pacientes se pudessem sentar: desde 1 de julho, os três médicos de família que trabalhavam ali desde 2018 foram para a reforma. Ainda nenhum médico substituto foi integrado na equipa, agora apenas composta de enfermeiras e fisioterapeutas, de cerca de 20 profissionais.

Lançado há vários anos para encontrar sucessores, o processo de recrutamento foi intenso, mas não produziu resultados. "Nunca conseguimos encontrar colaboradores", lamenta Isabelle Willemain, 63 anos, que exerceu "durante 36 anos" em Bourtzwiller.

Existem várias explicações para esta dificuldade. Em primeiro lugar, Mulhouse não é uma cidade universitária e o bairro em questão, onde vivem cerca de 15 mil pessoas, é pobre e pouco atrativo, argumenta Mehdi Kacem, médico de 34 anos que optou por se instalar noutra parte do município.

Médicos trabalhavam 16 horas por dia

Para equipar o seu futuro consultório, o jovem acabou de comprar material médico aos seus colegas agora reformados.

Além disso, a forma como os jovens médicos olham para a profissão pode ajudar a explicar o cenário: "Vamos privilegiar a vida familiar", considera Mehdi, filho de um médico que diz ter visto o pai "deixar-se absorver completamente pelo hospital".

Isabelle Willemain deixa o consultório médico onde passou 36 anos © Créditos: Sebastien BOZON / AFP

Naquele que foi o seu consultório nos últimos cinco anos, a Dra. Willemain rebobina a história do centro de saúde onde trabalhava com o marido e uma terceira médica.

A médica procurava reduzir as desigualdades de acesso aos cuidados médicos e oferecer uma cobertura médica de proximidade. Mas "muito rapidamente ficávamos assoberbados com o trabalho, apesar de ser de uma grande variedade e muito interessante", confidencia. "Afinal de contas, tínhamos 5.000 pacientes (...) nos últimos dois meses, só chegávamos a casa à meia-noite, sendo que começávamos a trabalhar às 8h. Era infernal."

Ultimamente, os pacientes dos três médicos têm sido reencaminhados para o serviço SOS Médecins, as urgências ou os centros de cuidados de saúde não programados, estabelecimentos que não podem substituir o acompanhamento regular de um médico de clínica geral, sublinha Frédéric Tryniszewski, presidente do SOS Médecins Mulhouse.

Agora sozinhas na linha da frente, as enfermeiras tentam lidar com a situação da melhor forma possível. "Para já, vamos dando conta", suspira Céline Bohrer, 43 anos.

Solução pode envolver médicos internos

As enfermeiras gerem os pacientes "sem prescrição médica para cuidados de enfermagem" e são "obrigadas a enviá-los para o hospital" de Mulhouse, ainda que fiquem "nervosos".

E "antes de se irem embora", os três médicos "passaram receitas com validade de 12 meses" para os pacientes com doenças crónicas, explica Isabelle Willemain. Uma forma de garantir a continuidaade do tratamento enquanto aguardam uma solução.

A médica agora reformada consegue imaginar médicos internos, sob a orientação de médicos aposentados, prestando cuidados de saúde, um projeto em estudo com a Agência Regional de Saúde (ARS) e a Comunidade Profissional Territorial de Saúde (CPTS) de Mulhouse.

Frederic Tryniszewski, presidente da CPTS, que está a avaliar uma solução com médicos internos © Créditos: Sebastien BOZON /AFP

"Eles poderiam cuidar de alguns dos pacientes, durante o tempo suficiente para eles encontrarem um médico substituto", explica Tryniszewski, que preside à CPTS. Um projeto que não deverá ver a luz do dia antes de novembro, ou mesmo até à próxima primavera.

Entretanto, na sua casa a dois passos do centro de saúde, Jacqueline Schreiber inquieta-se: “É assustador, (...) o que será de nós se não houver mais médicos?”, pergunta a mulher de 79 anos.

“Eu ainda me desenrasco sozinha, mas há muita gente acamada, que já não consegue fazer nada. Eles precisam realmente de um médico."