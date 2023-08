Fim de semana no Luxemburgo traz calor e sol

Temperaturas deverão chegar aos 31ºC no sábado e no domingo.

A expressão popular diz que depois da tempestade vem a bonança e é quase o que se pode dizer do próximo fim de semana, no que se refere às previsões meteorológicas. Depois das trovoadas e da chuva, o sol e o calor voltam a marcar o tempo de verão.

De acordo com o Meteolux, as temperaturas deverão ultrapassar os 30ºC no fim de semana. Para sábado e domingo estão previstas máximas entre os 29ºC e os 31ºC. O sol também estará de regresso, ainda que acompanhado de alguma nebulosidade.

Os termómetros começam a subir já na sexta-feira, devendo atingir os 28ºC de máxima.

Quanto às mínimas, a subida será mais ligeira e gradual, oscilando entre os 18ºC e os 21ºC, no fim de semana, segundo o Meteolux.