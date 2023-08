Fim de semana infernal. Agressões a agentes em Esch e insultos à polícia

Share this with email

Um homem foi detido após ter agredido agentes de autoridade durante a madrugada desta segunda-feira, em Esch-sur-Alzette, informou a polícia grã-ducal em comunicado.

Uma patrulha da polícia controlou um grupo de homens visivelmente alcoolizados na rotunda junto à estação ferroviária da cidade, que chamavam a atenção por estarem a gritar. Os agentes pediram-lhe que abandonassem o local e, quando se dirigiam para o veículo de serviço, um dos homens tentou abrir várias vezes as portas do carro da polícia.

Os agentes pediram-lhe que parasse de o fazer e escoltaram-no até ao passeio. Foi então que o homem agrediu os agentes e foi detido para fazer um exame médico e até que ficasse sóbrio. Quando a patrulha ia sair do local, outro dos homens tentou também abrir a porta do carro da polícia.

Este não foi o único incidente deste género a acontecer no Luxemburgo durante o fim de semana. No domingo à tarde, uma patrulha da polícia apercebeu-se de que um homem insultava alguns dos agentes na Place de la Gare, na capital. Como o homem não parava de o fazer, teve de ser imobilizado. As autoridades verificaram que o homem estava claramente alcoolizado e levaram-no para a esquadra.

Na noite de domingo, um homem embriagado foi alvo da atenção da polícia durante uma festa em Differdange. No local, uma patrulha da polícia pediu ao homem que abandonasse o local e fosse para casa. No entanto, como este continuava a cambalear na estrada, foi levado para a esquadra.

Pouco antes da meia-noite, uma pessoa foi denunciada num festival em Troisvierges por assediar outros festivaleiros. No local, o homem, visivelmente embriagado, foi encontrado por uma patrulha da polícia. Devido ao seu estado, teve também de ser colocado em regime de prisão preventiva.