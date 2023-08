Famílias têm apoio de até 235 euros para comprar material escolar

Share this with email

Todos os anos, o regresso às aulas é um peso significativo no orçamento das famílias, que habitualmente têm uma longa lista de material escolar para comprar, a par de vestuário apropriado para a aula de Educação Física, ou da inscrição em atividades extracurriculares.

No Luxemburgo, tal como nos países vizinhos, existe um apoio para ajudar as famílias a enfrentar as despesas com o início do ano letivo. O subsídio de regresso às aulas ('allocation de rentrée scolaire', em francês) é atribuído pela Caixa para o Futuro das Crianças e é pago em agosto.

O apoio, que é concedido de forma automática, fixa-se nos 115 euros para as crianças com mais de seis anos e nos 235 euros para as que têm mais de 12 anos.

No caso dos transfronteiriços, o regime varia consoante a situação laboral dos pais: se ambos trabalharem no Grão-Ducado, o subsídio é atribuído imediatamente. Se um dos pais trabalhar ou receber o subsídio de desemprego no país de residência, é este último que tem de pagar o apoio — mas se este não atribuir o subsídio à família, o Luxemburgo procede ao seu pagamento.

Apoio atribuído até ao fim do ensino secundário

Se o valor do subsídio no país de residência for inferior ao que é pago pela Caixa para o Futuro das Crianças, o Luxemburgo paga a diferença em janeiro.

No caso dos agregados familiares transfronteiriços que recebam o suplemento diferencial, atribuído semestralmente, o subsídio será incluído nos pagamentos mensais de julho a dezembro e estará completo em janeiro.

As crianças inscritas no segundo ciclo do ensino básico, que não tenham cumprido seis anos no momento do início das aulas, têm direito ao subsídio mediante apresentação de um certificado de frequência escolar.

O apoio deixa de ser pago durante o ano civil durante o qual os alunos terminem o ensino secundário ou equivalente.