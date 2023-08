Família de emigrantes morre em acidente no regresso das férias em Portugal

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Uma família de emigrantes portugueses morreu num acidente de viação no IC8, durante a viagem de regresso a Málaga, em Espanha, na madrugada de domingo.

O casal - José Barbieri, de 54 anos, e Maria de La Salete Santos, de 55 - e o filho, Edward Barbieri, de 12 anos, são naturais de Lagares, concelho de Penafiel, onde tinham passado uns dias de férias, de acordo com a informação avançada pelo Jornal de Notícias.

A viatura em que a família viajava colidiu com um camião, ao quilómetro 138 do IC8, no concelho de Proença-a-Nova.

Três pessoas - com 28, 30 e 47 anos - que seguiam no pesado ficaram feridas com gravidade e foram transportadas para o Hospital Amato Lusitano.