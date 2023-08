Família da menina que morreu em acidente em França reside no Luxemburgo

Casal viajava com menina de 11 anos e mais dois adolescentes em direção a Espanha.

Um dos carros envolvidos no acidente. © Créditos: Twitter

A família da menina de 11 anos que morreu na manhã deste sábado num acidente que envolveu três veículos na A7, na região de Drôme, em França, reside no Luxemburgo.

Segundo o Contacto conseguiu apurar, o casal, de origem portuguesa e brasileira, viajava com a menina e mais dois adolescentes em direção a Espanha.

Ler mais:

Menina portuguesa de 11 anos morre em acidente em França

Do acidente resultaram ainda nove feridos, dois dos quais com gravidade. As vítimas são na sua maioria de nacionalidades portuguesa, brasileira e uma luxemburguesa.

As circunstâncias não foram especificadas, mas, de acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu com "condições meteorológicas normais" pouco antes das 5 horas, na direção norte-sul, na comuna de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

No local estiveram 43 elementos do centro de operações de bombeiros e socorro, um helicóptero e dois veículos terrestres da unidade Drôme Smur.