Falso voluntário de caridade assalta pessoas em Mamer

Um carteirista jovem inventou um novo “modus operandi” para realizar assaltos na rua, no Luxemburgo, mas acabou detido.

Na abordagem aos transeuntes, o adolescente fingia ser um voluntário a pedir doações para instituições de caridade, mas quando estes pegavam na sua carteira para fazer a doação, roubava o dinheiro e colocava-se em fuga.

Foi no percurso de Holzem para Mamer que o assaltante fez uma vítima que acabaria por levar à sua detenção. Enganado, o transeunte acedeu a dar uma doação ao adolescente e foi assaltado.

Contudo, esta vítima fez rapidamente queixa às autoridades, dando uma descrição detalhada e completa do adolescente. Com este “retrato” a polícia iniciou as buscas e conseguiu encontrar o carteirista que foi levado para a esquadra.