Este radar é o rei das multas no Luxemburgo

Desde dezembro que entraram em funcionamento três radares-semáforo em Hollerich, numa movimentada zona de acesso ao centro da capital e à autoestrada.

Enquanto dois destes aparelhos cumprem discretamente a sua função, o radar-semáforo próximo do Lycée Aline Mayrisch destaca-se pelo elevado número de “flashes” que dispara por dia, assinalando condutores em excesso de velocidade ou por desrespeito pelo sinal vermelho. O aparelho é campeão de disparos e multas do país.

Em apenas seis meses de vigilância, entre 1 de dezembro de 2022 e maio de 2023, este radar "apanhou” 51.351 condutores em infração, anunciou o ministro da mobilidade, François Bausch numa resposta parlamentar.

Feitas as contas, este radar entra em ação 282 vezes por dia, em média, sinalizando o excesso de velocidade e também tira uma fotografia se o condutor não respeitar o sinal vermelho. Nesta zona, o limite máximo de velocidade é de 50km/hora.

Cada disparo equivale a uma multa de 49 euros para o condutor, lembram, por seu turno, os deputados Mars Di Bartolomeo e Yves Cruchten, do Lsap, na perguntam parlamentar sobre a atividade deste radar.

Deteta um quarto das infrações do país

Pela elevada atividade nestes seis meses, o radar-semáforo instalado próximo do Lycée Aline Mayrisch “está prestes a bater todos os recordes” ao nível das infrações dos condutores do Luxemburgo. “Extrapolando o número de infrações sobre um ano inteiro, o radar em questão deverá representar perto de um quarto de todas as infrações detetadas pelo total do país”, estimam.

Já os outros dois radares-semáforos naquela zona em Hollerich, nas ruas d’Esch e rua Dr Charles Marx que iniciaram a sua atividade no mesmo dia, revelam “taxas de infrações comparáveis às dos outros radares instalados no país”, notam os deputados.

Qual foi a velocidade excedida pelos infratores? “Em 99,98% dos casos, o limite de velocidade não foi excedido em mais de 10 quilómetros por hora, o que perfaz um total de 51 341 infrações válidas. Apenas 10 infrações foram validadas com um limite de velocidade superior a 10 quilómetros por hora”, explicou o ministro François Bausch.

É mesmo necessário?

Embora não haja desculpas para o excesso de velocidade ou não respeito pelo sinal vermelho, na zona deste radar-semáforo “campeão” há, na opinião dos dois deputados razões visíveis para a ligeira ultrapassagem do limite máximo de velocidade.

“A aproximação da entrada na autoestrada, a sinalização discreta do limite máximo de velocidade e o painel ao fundo a anunciar a passagem do limite máximo de velocidade dos 50km/hora para os 70 km/hora que incita os automobilistas a acelerar a condução”, justificam Di Bartolomeo e Cruchten, na pergunta parlamentar.

Os deputados questionam o ministro sobre a real necessidade deste aparelho naquele local que não é “uma zona forçosamente perigosa” e reivindicam a necessidade de sinalizar melhor o limite velocidade.

Zona de escolas e estudantes

François Bausch reitera a importância da localização do radar-semáforo “num cruzamento que está situado em frente a vários complexos escolares e é frequentado por muitos estudantes”. Lembra ainda que, em 2018, ocorreram ali dois acidentes dos quais resultaram um ferido grave e dois ligeiros.

“Desde 2011 que as escolas secundárias contactavam a Administração das Pontes e Estradas devido a numerosos acidentes ocorridos no cruzamento entre o Boulevard Pierre Dupong e a Route d'Esch, em direção a Esch-sur-Alzette, nomeadamente na passagem para peões equipada com semáforos e utilizada pelos alunos do ensino secundário para atravessar a atravessar a Route d'Esch”.

Por todas estas razões, é fundamental que o limite máximo de velocidade seja de 50km/hora naquela zona agora controlada pelos radares-semáforo.