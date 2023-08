Estas são as "horas de silêncio" nos centros comerciais da capital

Share this with email

Em julho, o Centro Comercial Cloche D'Or, em Gasperich, anunciou que ia passar a ter horas de silêncio, mas não é o único a fazê-lo no Luxemburgo. O Centro Comercial de Kirchberg, também na capital, aderiu à iniciativa e ambos anunciaram períodos semanais em que a iluminação nas áreas comuns é reduzida e a música ambiente é desligada.

Os horários diferem, o que pode interessar aos visitantes. Se alternarem entre os dois estabelecimentos, têm mais tempo para compras tranquilas.

Em Gasperich, o ambiente silencioso acontece às terças-feiras, das 16h às 17h, e às quintas-feiras, das 15h às 16h. Já em Kirchberg, acontece também às terças-feiras, das 9h às 11h (no supermercado, das 8h) e às quintas-feiras, das 14h às 16h.

Trata-se de uma iniciativa que pretende incluir pessoas com perturbações do espectro do autismo e hipersensibilidade, "que devem poder fazer as suas compras 'nas melhores condições' graças a essa abordagem", disse ao Taglebatt a assessoria do Auchan Retail Luxembourg, que aderiu à mudança.

A ideia partiu da empresa "Nhood Luxembourg", que gere os centros comerciais, em conjunto com a organização independente "Inspiring more Sustainability" (IMS) e a Fundação Autismo Luxemburgo (FAL). O projeto foi implementado em três meses.