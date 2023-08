Esta relação já não dá? Então o que estamos a fazer juntos?

Share this with email

Diz a sabedoria popular que, para pagar e para morrer, quanto mais tarde melhor. Podiam juntar aí os divórcios. Quanto mais tarde se fizer aquela separação, melhor. É ir adiando, adiando, adiando... Porque, na verdade, haverá sempre razões.

Agora não porque o filho é pequeno. Agora não porque a filha já não é pequena mas está “numa idade complicada”. Agora não porque os miúdos vão mudar de escola. Agora não porque vão mudar de ciclo. Agora não porque alguém está doente. Agora não porque alguém pode ficar doente. Agora não porque vou mudar de emprego. Agora não porque tu vais mudar de emprego.

E, claro, agora não porque ainda não tentámos tudo. Agora não porque este é um projeto de vida e não se tomam decisões destas de ânimo leve, precisamos de refletir mais e estes anos todos de reflexão e tristeza não chegaram. Agora não porque ainda temos aqui uma réstia de esperança de que as coisas melhorem. Pode ser que tu ainda voltes a gostar de mim. Pode ser que eu ainda volte a gostar de ti. Pode ser que ainda voltemos a gostar de estar um com o outro e tenhamos força e vontade para lutar por isto, em vez do marasmo em que entrámos há tanto tempo. Em vez desta vida que na verdade é mais uma existência, um dia a seguir ao outro a trabalhar para pagar contas e ver os miúdos crescerem e nós a ficarmos com mais dores nas costas, menos força nas pernas, mais doentes e menos pacientes.

Agora não. Até ao dia em que o “agora não” se transforma em “já aguentei tanto tempo, até consigo aguentar mais.” Até ao dia em que o “agora não” se transforma num “agora já passou tanto que já não consigo ficar sozinho/a.”

Cada um sabe de si. E seria uma demagogia danada opinar sobre o tempo que as pessoas acreditam que faz sentido manterem aquela relação. Sobretudo quando há filhos. Ou quando não há dinheiro para vidas independentes um do outro. Ou quando o medo fala mais alto. O medo de ficar sozinho O medo de ser incapaz de levar o barco para a frente. O medo do arrependimento. O medo de admitir que afinal aquilo foi um erro. O medo do bem que pode vir com o desconhecido em vez de se manter o mal que já se conhece.

“As pessoas separam-se quando são capazes de se separar”, diz Marta Crawford. “Nunca antes.” Há mais de vinte anos que a terapeuta familiar e especialista em sexologia conversa com casais que chegam às consultas com vontade de “uma última tentativa” antes do passo derradeiro da separação. Alguns ficam juntos, muitos concluem que o melhor caminho é mesmo seguirem dois caminhos diferentes.

E se tivessem chegado à terapia antes de terem as relações por um fio, perguntei-lhe quando conversámos há dias para preparar esta crónica. “Talvez resultasse. Sobretudo porque não estavam ainda tão desgastados e cansados, numa fase das vidas e da relação em que a falta de comunicação entre ambos não é tão marcante. Até na intimidade. Ou sobretudo na intimidade.”

Há mais de 15 anos que converso com especialistas sobre relações. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, médicos de várias especialidades. E investigadores. E padres. E vizinhos. E filhos. E pais. E chefes. E colegas de trabalho. E amantes. E pessoas traídas. E pessoas que traem. E pessoas arrependidas pelas traições. E pessoas reincidentes nas traições. Uns são mais especialistas do que outros, uns consideram-se mais peritos do que outros, mas todos eles sabem um pouco sobre o tema e acrescentam reflexão, análise e diagnóstico a um dos grandes mistérios da criação: o que leva duas pessoas a manterem-se juntas quando a chama se apaga e a tristeza fala mais alto?

Por onde navegam no oceano enorme de razões e das desculpas, dos pretextos e dos motivos, das justificações e das razões para se manterem juntos? O que faz com que dois seres que já não estão presentes na vida um do outro se mantenham presentes em casa, à mesa, na cama, no carro e no dia a dia um do outro? Em todo o lado menos onde mais importa, onde se sente.

“Boa parte do meu trabalho, no caso das pessoas que acreditam que já não estão bem naquele relacionamento é exatamente esse: ajudá-las a pensar”, diz Marta Crawford. “Ajudá-las a desbloquear. Ajudá-las a desmontar o entrave à separação. E reflito com elas, para que sejam as próprias a concluir que ainda vão a tempo. E que não são responsáveis pelas coisas más que possam vir depois.”

É como se aquela terapia, seja em casal ou individual, ajudasse as pessoas a parar da adiar o inadiável? “Sim, acho que é isso”, respondeu a psicóloga. “E chega ao dia em que param de adiar os ciclos de desculpas e param de adiar a possibilidade de felicidade.”

