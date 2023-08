Esta é a melhor forma de proteger os documentos contra fraudes

Share this with email

As autoridades francesas estão a tomar medidas para evitar as fraudes online com documentos pessoais que, no país, já resultaram em extorsões no total de 474 milhões de euros.

Para tal, foi criada uma plataforma que insere uma 'marca de água' em qualquer documento, para que cada cidadão possa controlar melhor o seu cartão de identidade, carta de condução, etc...

O site filigrane.beta.gouv.fr foi lançado em setembro de 2022 e tem tido tamanha popularidade que, em julho de 2023, tinha três mil documentos a ser processados por dia.

Desde que as informações estão legíveis, as várias entidades devem aceitar esta versão do documento.

Como funciona

O processo é simples. A pessoa faz 'upload' de um documento para a plataforma, escolhe o texto que deseja na marca, clica no botão "Adicionar Marca de Água".

Assim que estiver concluído o processo, basta fazer o download do documento com a marca. Uma vez utilizado o serviço, os documentos são imediatamente excluídos.

O Governo lembra ainda que os documentos pessoais não devem ser enviados para qualquer pessoa ou entidade que não se conheça ou confie.