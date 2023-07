Está a fazer tudo o que pode para diminuir o risco de incêndios este verão?

Share this with email

O verão está aí e, este ano, as temperaturas estão a bater todos os recordes de temperaturas. Junho passado, por exemplo, foi o mês mais quente no planeta desde que há registo.

Com os termómetros a bater valores tão altos, o risco de incêndios também aumenta. A pensar na proteção das florestas e espaços verdes do Luxemburgo, o Ministério da Administração Interna, em conjunto com um grupo de peritos das autoridades competentes, deixou alguns conselhos a seguir no dia a dia, tanto para particulares como para agricultores, a fim de evitar que pequenos gestos se tornem grandes catástrofes.

Particulares

- Não deitar cigarros para o chão

- Não acender fogueiras na natureza

- Limitar os grelhadores a áreas designadas e ter um meio de extinção disponível nas proximidades (por exemplo, uma garrafa de água)

- Não deixar as brasas dos grelhados na natureza. Esperar que estas arrefeçam completamente e deitá-las nos locais apropriados

- Não conduzir nos prados, campos ou florestas para evitar faíscas

- Não bloquear os acessos aos caminhos florestais ou aos campos, garantindo que os bombeiros conseguem passar sem problema nas estradas.

Trabalhadores na agricultura

- Transportar um extintor de incêndio no veículo ou nas máquinas agrícolas

- Verificar regularmente as máquinas agrícolas para evitar qualquer problema técnico que possa produzir faíscas

- Encher os depósitos de água não utilizados e colocá-los à disposição dos bombeiros, se necessário

- Ter sempre disponível uma máquina de limpar a terra ou criar uma zona de proteção contra incêndios livre de vegetação na propriedade

- Em caso de incêndio, não se colocar em perigo e ajudar os bombeiros, caso eles peçam

O ministério alerta que, em caso de incêndio, é urgente avisar os serviços de emergência através do número 112 e fornecer toda a informação possível, como a localização exata do local (ponto de socorro florestal, se existir) e vias de acesso para os bombeiros.