Escassez de medicamentos. UE deve aumentar produção de antibióticos

A União Europeia (UE) deve aumentar a produção de antibióticos e monitorizar a procura e a oferta no mercado, de modo a evitar a escassez destes medicamentos nos próximos outono e inverno, segundo recomendações de peritos.

O aumento da produção de antibióticos essenciais é uma das ações recomendadas, considerando a EMA e a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (HERA), que “uma ação precoce antes da época de outono e inverno deverá dar aos fabricantes tempo suficiente para garantir que têm capacidade de produção suficiente para satisfazer a procura”.

Por outro lado, deve continuar a monitorização – pela EMA, a Comissão Europeia e as autoridades dos Estados-membros – da oferta e da procura no mercado, em cooperação com as empresas, não devendo ser feito armazenamento de antibióticos.

As recomendações incluem ainda um alerta ao público, para o uso prudente de antibióticos, de acordo com as recomendações médicas.

A Comissão Europeia e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendaram esta segunda-feira as ações destinadas a evitar a escassez de antibióticos essenciais utilizados no tratamento de infeções respiratórias para os doentes europeus no próximo inverno.