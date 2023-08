Equipa de Carolina Deslandes envolvida em acidente que vitimou família de emigrantes

Três elementos da equipa da cantora estão em estado grave após a colisão da carrinha onde seguiam com uma viatura no IC8.

Uma carrinha onde seguiam vários elementos da equipa de Carolina Deslandes, que regressava de um concerto da artista em Fronteira, distrito de Portalegre, esteve envolvida no acidente que vitimou uma família de emigrantes na madrugada de domingo, no IC8, em Proença-a-Nova.

Segundo o Correio da Manhã, os três funcionários da cantora, homens com idades entre os 28 e os 57 anos, ficaram gravemente feridos no acidente e foram levados para o Hospital de Castelo Branco.

Carolina Deslandes já reagiu à tragédia e, em comunicado publicado no Instagram, pediu ao público e à imprensa que "respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar", expressando ainda "condolências à outra família envolvida no acidente".

A colisão, que aconteceu ao quilómetro 138 do IC8, vitimou um casal e o filho, de 55, 54 e 12 anos, naturais de Penafiel. A família estava de regresso a Málaga, localidade onde residia, após passar férias em Portugal, segundo o Jornal de Notícias.