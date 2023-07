Encontrados membros humanos dentro de um frigorífico atirado para um canal na Bélgica

"Verificámos imediatamente que havia dois braços e duas pernas no interior", disse à AFP Catherine Collignon, porta-voz do Ministério Público de Liège, onde a descoberta foi feita na terça-feira.

Foi pedido a um juiz de instrução que investigue um "homicídio" depois de terem sido encontradas partes humanas, aparentemente femininas, dentro de um frigorífico que tinha sido atirado para um canal na Bélgica, informou esta quarta-feira o Ministério Público de Liège (leste da Bélgica).

A polícia foi alertada por um residente local que viu um frigorífico a emergir da água. A polícia interveio então para o puxar para uma margem.

"Verificámos imediatamente que havia dois braços e duas pernas no interior", disse à AFP Catherine Collignon, porta-voz do Ministério Público de Liège, onde a descoberta foi feita na terça-feira.

Pistas sugerem que as partes do corpo são de uma mulher

De acordo com as primeiras informações fornecidas pela porta-voz do Ministério Público, várias pistas sugerem que as partes do corpo são de uma mulher, com base na observação das unhas e na presença de jóias.

"O mais importante agora é identificar a vítima para estabelecer uma eventual ligação com um caso de pessoas desaparecidas", sublinhou.

A investigação terá de determinar se o frigorífico foi atirado à água a partir de um carro, de uma ponte ou de um barco.

A descoberta foi feita no Canal Albert, uma via fluvial que liga o porto de Antuérpia a Liège, perto de Oupeye, alguns quilómetros a norte desta grande cidade da Valónia (sul da Bélgica francófona).