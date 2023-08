Emigrantes poderão ter de pagar para visitar museus portugueses aos domingos

Share this with email

Os museus, palácios e monumentos pertencentes ao Estado português vão passar a ser gratuitos aos domingos e feriados, durante todo o dia, mas apenas para residentes em Portugal, o que deixará de fora muitos dos portugueses que vivem no estrangeiro.

Questionado pelo Contacto sobre se os portugueses que estão emigrados estão abrangidos pela mesma isenção que os cidadãos portugueses residentes ou se terão de pagar como os turistas, o Ministério da Cultura português respondeu que "a gratuitidade é aplicada aos domingos e feriados, mas para todos os cidadãos residentes em território nacional".

A medida, que "está para breve, mas ainda sem indicação certa de data", foi anunciada a 12 de julho pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, durante o programa Grande Entrevista, na RTP.

"Vamos fazer uma revisão da bilhética, estamos a terminar isso, que vai colocar a gratuitidade, integral ao domingo e ao feriado para os residentes em Portugal - os portugueses e os estrangeiros que residem em Portugal. Mas os turistas vão passar a pagar ao domingo e ao feriado", afirmou então Pedro Adão e Silva.

Atualmente, a entrada nos museus e monumentos geridos pelo Estado é gratuita aos domingos e feriados apenas durante a manhã, mas para todos, independentemente da nacionalidade e do local de residência.

Quando o novo sistema entrar em vigor, será necessário apresentar determinados comprovativos da residência no país para poder usufruir de entradas sem pagar aos domingos e feriados.

Segundo o Ministério da Cultura, "a concessão da gratuitidade referida está sujeita à apresentação do documento oficial correspondente, válido e atualizado, que ateste o título de residência, como, por exemplo, o certificado de registo emitido pela Câmara Municipal ou autorização de residência ou cartão de residência emitido pelas autoridades portuguesas".

Mais receitas

Na entrevista à RTP, o ministro da Cultura justificou a decisão de alterar o sistema de gratuitidade a bilhética dos museus e monumentos a cargo do Estado com a necessidade de aumento das receitas, uma vez que, segundo apontou, "70% dos visitantes dos museus portugueses são estrangeiros" e entre os visitantes portugueses, "só 15% é que paga bilhete inteiro, tudo o resto tem descontos muito significativos, de 50 a 60%".

A alteração à gratuitidade pode "ter um efeito significativo na receita", sustentou, acrescentando que, além dessa medida, também haverá uma revisão no valor dos bilhetes, mas "não muito significativa".

Descontos para residentes e não residentes

Apesar da mudança nos critérios de acesso sem custos para os domingos e feriados, há "outros exemplos de gratuitidade previstos, que poderão ser aplicados nos dois casos", ou seja, para residentes e não residentes, segundo refere ao Contacto o Ministério da Cultura.

As crianças e jovens até aos 12 anos, inclusive, têm frequentemente entrada gratuita, assim como visitantes em situação de desemprego que sejam residentes na União Europeia, grupos com comprovada carência económica, antigos combatentes e viúvas de antigos combatentes (detentores dos cartões referidos no Estatuto do Antigo Combatente) ou visitantes com incapacidade comprovada igual ou superior a 60% e um acompanhante, professores e alunos em visitas de estudo ou outros visitantes incluídos em determinadas categorias e situações específicas..

Ao nível dos descontos, os visitantes com idade igual ou superior a 65 anos e os jovens com idades entre os 13 e os 24 anos usufruem de uma redução de 50% no valor do bilhete normal.

Existem ainda descontos familiares. Desde que constituídas, pelo menos, por dois elementos, sendo um deles adulto e outro menor, as famílias também pagam metade do valor.

Nos museus de entidades privadas as regras são definidas pelos próprios organismos. Um dos exemplos é o Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que acolhe uma das mais importantes coleções privadas de arte do mundo, e que mantém as entradas gratuitas aos domingos, a partir das 14h, para todos os tipos de público.