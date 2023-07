E você, já comprou o seu kit avé-Maria?

Share this with email

No outro dia, dei comigo no interior de uma cornucópia toda esfolada por pára-choques, a caminho das profundezas do inferno. - 1, - 2, - 3. Saí do carro directamente para um forno de pizza, só que em vez de pizzas tinha uma quantidade inacreditável de viaturas topo de gama eléctricas, ligadas às máquinas (de carregamento), ao lado de serpentes feitas de carrinhos de supermercado. Se aquele é o paraíso do consumo, o parque de estacionamento deve ser o purgatório. O inferno está lá dentro, mas tem boa climatização. - 3, - 2, - 1. As pessoas passavam atarefadíssimas, com mais sacos de compras do que dedos nas mãos, flectindo as pernas nas escadas rolantes para manter o equilíbrio, com a cabeça inclinada para o ombro para poder falar ao telemóvel, como fazem os polícias com os intercomunicadores.

Tenho uma aversão de "pathos" a grandes superfícies. Fico logo com tonturas e suores frios, naquilo que cientificamente se define como um tirem-me daqui sff, da estirpe badagaio. A tolerância não vai muito além da meia-hora. Sinceramente, não sei porquê. O ambiente é tão agradavelmente burguês, tão sei lá. Tudo a esbanjar dinheiro como se não houvesse amanhã. Ou crise. As luzes são intensas, de interrogatório. Há sempre no ar uma versão instrumental dos anos 80, interrompida por uma voz impregnada de erotismo, anunciando fantásticas promoções, que com 50 por cento de desconto custam só o triplo.

Uma pessoa está sempre à espera de encontrar por ali a Isabel dos Santos disfarçada de Luisão, ou a Cristina Ferreira de Cristina Ferreira, de dar de caras com o Ricardo Salgado a pedir um empréstimo para comprar óculos de sol numa das suas crises de Alzheimer, ou de apanhar na moleirinha com um exemplar desgovernado da enésima biografia da duquesa de Alba, Deus a tenha na sua Hola celestial. Resumindo: Parece que há uma força que me impele a ir para outro lado.

Desta vez, vá-se lá saber, impeliu-me para uma singela bancada, que parecia ter fugido da Feira do Relógio, como um alerta CM perdido no templo do consumo. Com um cabeleireiro de griffe de cenário (também se faziam unhas), lá estava ele, o kit avé-Maria, um must, com tudo o que o bom cristão precisa para a Jornada Mundial da Juventude que se avizinha, se Deus quiser. Se não quiser, paciência. Não se vai agora perder o precioso dízimo dos contribuintes, depois do milagre de transformar em 2,9 milhões de euros o altar-palco que estava orçamentado em 4,2 milhões. Aleluia, meus irmãos. Rezámos muito, muito, para que o intestino do Papa Francisco recuperasse da cirurgia, pois não havia plano B. Perdia-se, assim, toda a exemplar organização deste verdadeiro Jubileu (também disponível na secção de chocolataria)? Nem pensar. Não podemos dispensar mais uma oportunidade de demonstrar ao mundo como é que se organiza um caos. O Sumo Pontífice vai poder sentir de novo o nosso calor. Já ouvi dizer que os paramentos serão feitos com o burel de Manteigas.

O kit avé-Maria, que já esgotou, inclui o chamado "pack oração", no qual se não dispensam um terço, um colar e uma colecção de velinhas. Está também disponível, embora só por encomenda, a cruz oficial JMJ, que tem 19,2 quilates de ouro e custa a módica quantia de 1.580 euros. Há t-shirts em verde, preto e branco, com o logótipo JMJ. De algodão, para não se sofrer mais do que as extasias previstas. Também há ímanes para colocar na porta do frigorífico e um livro de Aura Miguel, expert nestas coisas da religião, que tem na capa a fotografia não de um, nem de dois, mas de três Papas, com o título: "O Longo Caminho até Lisboa". O livro tem um volume consistente e até parece bastante ergonómico, mas dava jeito que fosse almofadado. Também não se pode pensar em tudo, não é?

Só mais uma questão: por que é que o Cristo Rei anda por estes dias de saia azul?

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)