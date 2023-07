Droga na Gare. "As pessoas injetam-se e fumam crack à porta da escola"

O entorno da Rue de Strasbourg foi tomado pelo tráfico de droga. Reportagem no coração do bairro onde moradores e comerciantes estão exasperados.

Nas esplanadas da rue Joseph-Junck, uma rua estreita, de sentido único e repleta de floreiras às portas da Gare do Luxemburgo, o ambiente tornou-se irrespirável.

Atrás de um balcão, a empregada que nos serve "não tem muito tempo para falar". Cautelosa, confidencia, no entanto: "Ainda na semana passada, fui atacada por um tipo que não tinha a sua 'dose'. Eram nove da manhã... É simples, isto é o inferno!"

Inserida entre a Gare e a rue de Strasbrourg, esta via de 777 metros é percorrida de manhã à noite por traficantes de droga. A caminhar, encostados ou nas suas bicicletas vel'OH!, abordam os transeuntes. Nem sequer se escondem. "Andam de um lado para o outro. Com total impunidade..."

Originário de Bari, Sandro chegou a Differdange, à Rue de la Liberté, em 2019. "Havia mais ou menos os mesmos problemas: tráfico de droga, rixas, mas aqui é a um nível diferente..."

Muitas vezes, as mulheres que chegam aqui nem sequer se atrevem a sair do carro. Dizem-me: "Onde é que me vim meter? Sandro Taxista

Seis meses mais tarde, o taxista de 43 anos fixou-se na Rue de Strasbourg: "Já tinha ouvido falar da sua reputação, mas para a minha atividade, a localização é ideal: perto da estação, dos bares e discotecas, e também da autoestrada...". Durante a semana, as suas deslocações consistem sobretudo em ir e vir do Findel ao centro da cidade. "Muitas vezes, as mulheres que chegam aqui nem sequer se atrevem a sair do carro. Dizem-me: 'Onde é que eu me vim meter?' Então, eu tranquilizo-as, digo-lhes que vai correr tudo bem, que eu próprio vivo na zona...". Ou seja, omite a realidade, porque apesar de arrendar um "estúdio de 44 m2 por 1.350 euros", Sandro não consegue dormir descansado.

Há dois anos, quando saía do seu apartamento, uma mulher sob o efeito de drogas deu-lhe um murro na cara. Foi detida e levada para a esquadra, onde "ficou quatro horas até ser libertada...". Algumas semanas mais tarde, encontrou-a ao pé do seu bloco de apartamentos, acompanhada por três homens. "Não aconteceu nada, mas eles ameaçaram-me." Em 25 de janeiro de 2023, o Ministério Público do Tribunal Distrital do Luxemburgo informou-o de que "o processo tinha sido arquivado sem procedimento penal". A razão invocada foi que "o estado mental do autor do crime não permite que seja levado a tribunal". Foi um veredito amargo. "Trabalho e pago impostos, mas não estou protegido...."

No bairro, a presença da polícia parece ter aumentado com a aproximação das eleições autárquicas e a vitória de Lydie Polfer. Porém, como refere Sandro, as coisas vão de mal a pior: "Há cada vez mais traficantes de droga, mas também toxicodependentes e pessoas sem-abrigo. Talvez não haja polícias suficientes e, quando intervêm, são um pouco cautelosos. Acredito que, com o que se está a passar em França, possam ter medo de um 'erro' ou de serem acusados de 'violência policial'...".

Para ilustrar melhor o seu quotidiano, Sandro pega no seu smartphone. No vídeo, um homem grita e persegue outro, batendo-lhe com um pau. "Olhe, todas as noites é a mesma coisa, rixa atrás de rixa...". O dono de um restaurante concorda: "É simples, às vezes nem sequer durmo à noite... E de manhã, nas escadas, encontro elásticos, seringas, vómito ou urina. Em suma, lavo as minhas escadas todos os dias. E até várias vezes por dia...".

Consumo faz-se na rua e em plena luz do dia

Enquanto algumas pessoas preferem a frescura dos parques de estacionamento subterrâneos para se drogarem, outras já não se preocupam em esconder-se. Noutro vídeo, um homem está sentado em frente à entrada do bloco de apartamentos onde Sandro vive, a tirar um cachimbo de crack. No meio da rua. Em plena luz do dia. À vista de todos. "Não costumávamos ver isto...", assegura.

O dono de um restaurante que vive no bairro há oito anos assume uma postura diferente. "Sou muito calmo por natureza e dedico-me a ouvir". Tal como outros proprietários de restaurantes, também ele ajuda quem precisa. "Como é que se pode recusar dar comida a alguém que não tem casa? Para mim, não é possível. Por isso, dou-lhes massa, sandes... Bem, se o tipo esteve toda a noite a fazer asneiras e aparece no dia seguinte, não lhe dou nada. E geralmente não insiste, sabe porquê...".

Um homem entrou no restaurante e disse-me: Tem uma tesoura? É para um amigo. Dono de restaurante

Embora diga que não tem medo, o comerciante prefere manter o anonimato. Quando chega o fim de semana, a filha conhece a regra: "Se ela quiser sair, tem de apanhar um táxi para casa. Está fora de questão atravessar a rue Joseph-Junck a pé...". Note-se que ele e a mulher, que nunca se deita antes do seu regresso ("é triste, mas nunca se sabe quem vai estar à porta"), já assistiram a algumas situações inusitadas. "Um dia, quando estava a discutir com outro tipo, um homem entrou no restaurante e disse-me: Tem uma tesoura? É para um amigo."

Também a presença quotidiana de traficantes e toxicodependentes em frente à escola da Rue du Commerce, por exemplo, incomoda muita gente. "Porque é que ninguém faz nada?", pergunta Sandro. "Eles estão lá todos os dias! Eu não sou polícia, mas vocês veem-nos como eu, não veem? As pessoas injetam-se e fumam crack à porta da escola!" Alguns minutos mais tarde, no exterior do edifício, um homem e três mulheres pegam em seringas antes de as enfiarem nos braços uns dos outros. Tudo isto sob o olhar atento do vendedor, cujo casaco de ganga está fechado até à gola, apesar da temperatura de 25 graus...

Restaurantes esvaziam-se ao cair da noite

"É uma pena, porque temos a sorte de viver num bairro popular, onde se misturam muitas culturas diferentes, e temos tudo ao nosso alcance", desabafa Sandro, que por vezes tem clientes a pedirem-lhe para baixar o vidro para comprar "local". "Isso está fora de questão! Se querem fazer as suas compras, saem do meu carro, mas não voltam a entrar...", garante.

Mais adiante, ao pé de um prédio desocupado, uma placa metálica está no passeio, em frente a uma janela de uma cave bloqueada por uma tábua de madeira. Um vizinho afirma ter visto "vários traficantes levantarem-na e baixarem-na". "Deve dar acesso às caves", diz ele. "O que é que eles fazem lá? Têm acesso aos apartamentos? Não sei...".

Quando um deles aparece, prefiro antecipar-me e dar-lhe algo para comer, para que não vá atacar alguém lá fora. Mohamed Dono de restaurante marroquino

Nesta zona da capital, ao cair da noite, os restaurantes esvaziam-se. "É simples: ao almoço, servimos mais de quarenta pessoas. À noite, ficamos com quinze", conta Mohamed, proprietário de um restaurante marroquino com o irmão. "As pessoas preferem que a comida seja entregue em casa... Por vezes, temos de acompanhar os clientes até aos seus carros." Natural de Bondy, nos arredores de Paris, diz conhecer bem o problema da droga. "Acima de tudo", refere o homem de 40 anos, "não se deve ser agressivo. Quando um deles aparece, prefiro antecipar-me e dar-lhe algo para comer, para que não vá atacar alguém lá fora..."

No cruzamento da Rue de Hollerich com a Rue de la Fonderie, um grupo de pessoas troca sinais, palavras e pequenos pacotes castanhos. Em vez de assistirem a esta operação incessante, muitos habitantes da zona gostariam de ver as autoridades fazerem ali uma "limpeza". "Francamente", conclui um dos nossos interlocutores, "acha normal que precisemos de homens de verde (da associação À vos côtés) para podermos atravessar o bairro em segurança?"

De volta à rue Joseph-Junck. Ao lado do Monoprix, um recanto. São 15h e uma empregada de limpeza de uma empresa privada está a recolher papel e pontas de cigarro. Nada de agulhas. "Não, isso é raro. Geralmente, depois de terem feito o seu trabalho, deitam-nos no contentor", diz a jovem funcionária.

Do outro lado da rua, com uma folha de alumínio e um isqueiro na mão, uma mulher olha para trás e entra a correr no hall de entrada que dá para um pavilhão desportivo. Dirige-se para a cave. "Temos um cão de guarda que vigia as entradas e o parque de estacionamento, mas só começa o trabalho às 16h..."., confidencia um empregado.

(Artigo originalmente publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)