Dono do carro de xerife é português e tem coleção de mais de 60 viaturas

Além do carro de xerife, o português tem também uma carrinha da "unidade de cena do crime" do departamento Fort Myers Sheriff. © Créditos: DR

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Está resolvido o mistério em torno do proprietário do carro de xerife que surpreendeu os outros condutores e transeuntes nas ruas de Viseu, em agosto. O dono do veículo com matrícula luxemburguesa é português, tem 41 anos e vive em Mersch.

A viatura causou surpresa por se assemelhar a um carro da polícia - tem as cores e as inscrições de Polk County Sheriff, autoridade do Condado de Polk, na Flórida, EUA - e tornou-se viral depois de uma pessoa ter partilhado uma fotografia do carro num grupo de Facebook.

Ler mais:

Carro luxemburguês disfarçado de xerife. É legal?

Outro pormenor que chamou a atenção foi a matrícula amarela do Luxemburgo. Por que é que aquele carro estava em Portugal? E é legal? O Contacto falou com o proprietário, que não quis identificar-se, para saber a história daquele veículo peculiar.

© Créditos: DR

Segundo o português, o carro foi comprado há cerca de sete anos ao antigo dono, um homem luxemburguês conhecido por participar muitas vezes no Dia do Grão-Duque com a sua relíquia, que tinha encomendado dos EUA.

"Já há muito tempo que coleciono carros antigos. Gosto de carros diferentes. Então, quando o homem quis vender aquele carro, eu comprei. Está tudo legal. Passa sempre na inspeção e tem tudo a funcionar", garantiu o atual proprietário.

GNR tirou fotos ao lado do carro

No Luxemburgo, o colecionador nunca teve problemas com o carro personalizado, embora a lei atual proíba veículos com equipamentos que "possam levar à confusão com os veículos da polícia".

Porém, quando conduz o carro de xerife em Portugal, acaba por chamar mais a atenção. "A polícia não me pára no Luxemburgo, porque já me conhece. Em Portugal param para ver se está tudo bem. Alguns querem parar só para tirar fotografias com o carro. Mas nunca tive problemas", contou.

Condutor foi parado pela GNR, que acabou a tirar fotografias ao lado do veículo. © Créditos: DR

Apesar de ter nascido no Luxemburgo, o português tem família natural do Caramulo, por isso costuma ir lá passar férias. Uma das preocupações que tem de ter quando conduz aquele veículo em Portugal é tapar as luzes de emergência, uma vez que tal não é permitido num carro que não pertence à autoridade.

Fã deste tipo de viaturas, o proprietário tem outra carrinha de xerife, um exemplar original da "unidade de cena do crime" do departamento Fort Myers Sheriff, que comprou num leilão nos EUA há uns meses.

O português partilha esta paixão com o irmão, que também coleciona todo o tipo de veículos. "Temos mais de 60 carros. Desde miúdo que sempre gostei de carros. Depois tirei a carta e há cerca de 15 anos comecei a colecionar", recordou.

1 / 14 © Créditos: DR

2 / 14 © Créditos: DR

3 / 14 © Créditos: DR

4 / 14 © Créditos: DR

5 / 14 © Créditos: DR

6 / 14 © Créditos: DR

7 / 14 © Créditos: DR

8 / 14 © Créditos: DR

9 / 14 © Créditos: DR

10 / 14 © Créditos: DR

11 / 14 © Créditos: DR

12 / 14 © Créditos: DR

13 / 14 © Créditos: DR

14 / 14 © Créditos: DR





























Na coleção, que está dividida entre garagens no Luxemburgo e em Portugal, encontram-se carros para todos os gostos. Mas os clássicos são os preferidos dos irmãos. "Dá-me prazer o cheiro dos carros antigos. Um dia vão ficar para os meus filhos. Gostava de os restaurar com eles".

Apesar da enorme quantidade de bólides, o colecionador não quer ficar por aqui. Comprar carros tornou-se um vício. "Não tenho muito tempo para andar a ver os carros, mas eu e o meu irmão vamos comprando. Temos de tudo, até limusinas. É mesmo uma paixão", reconheceu.